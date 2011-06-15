تولید مواد پروتیینی در گلستان 30 درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی جعفری بعد از ظهر چهارشنبه در جمع پیشکسوتان بخش کشاورزی استان افزود: در هفته جهاد کشاورزی امسال از مجموع پروژه های قابل افتتاح حدود 59 پروژه در بخشهای آب و خاک و تامین آب است.

وی اظهار داشت: به لحاظ نیاز منطقه در جهت مصرف بهینه آب و بالا بردن راندمان آبیاری که با اعطای تسهیلات بانکی و کمکهای بلاعوض تجهیز و نصب سیستمهای آبیاری تحت فشار در سرلوحه امور قرار دارد.

معاون برنامه ریزی استانداری گلستان نیز گفت: کشاورزان علی رغم همه پیشرفتها امروز مشکلاتی دارد که با توجه به تعداد بهره برداران و نیاز جامعه به مواد غذایی باید برنامه ریزی، سیاستگذاری و مدیریت در سر لوحه کارهایمان قرارگیرد.

رضا غلامی افزود: تولیدات بخش کشاورزی کشور در اوایل انقلاب حدود 28-25 میلیون تن بوده است که این میزان در سال 89 به حدود 100 میلیون تن رسیده است.