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۲۵ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۳۸

جعفری:

تولید مواد پروتیینی در گلستان 30 درصد رشد یافت

تولید مواد پروتیینی در گلستان 30 درصد رشد یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت: این استان در تولید مواد پروتیینی در سال جاری نسبت به سال قبل حدود 30 درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی جعفری بعد از ظهر چهارشنبه در جمع پیشکسوتان بخش کشاورزی استان افزود: در هفته جهاد کشاورزی امسال از مجموع پروژه های قابل افتتاح حدود 59 پروژه در بخشهای آب و خاک و  تامین آب است.

وی اظهار داشت: به لحاظ نیاز منطقه در جهت مصرف بهینه آب و بالا بردن راندمان آبیاری که با اعطای تسهیلات بانکی و کمکهای بلاعوض تجهیز و نصب سیستمهای آبیاری تحت فشار در سرلوحه امور قرار دارد.

معاون برنامه ریزی استانداری گلستان  نیز گفت: کشاورزان علی رغم همه پیشرفتها امروز مشکلاتی دارد که با توجه به تعداد بهره برداران و نیاز جامعه به مواد غذایی باید برنامه ریزی، سیاستگذاری و مدیریت در سر لوحه کارهایمان قرارگیرد.
 
رضا غلامی افزود: تولیدات بخش کشاورزی کشور در اوایل انقلاب حدود 28-25 میلیون تن بوده است که این میزان در سال 89 به حدود 100 میلیون تن رسیده است.
کد مطلب 1336442

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