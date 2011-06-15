جمهوری چک از سپر موشکی آمریکا انصراف می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، "آلکساندر وندرا" وزیر دفاع چک در گفتگو با آسوشیتدپرس با اعلام این مطلب، دلیل این عقب نشینی را ناامیدی کشورش از داشتن نقش حداقلی در سپر دفاع موشکی جدید آمریکا عنوان کرد.

آمریکا بر آن است تا برای مقابله با به اصطلاح تهدید موشکی علیه اروپا از سوی کشورهای دیگر، یک سپر دفاع موشکی در اروپا مستقر کند.

لهستان، جمهوری چک، رومانی از جمله کشورهایی هستند که با مقامهای این کشور برای استقرار اجزاء این سامانه در آنها گفتگو شده است.



مسکو مخالف اصلی استقرار این سامانه معتقد است که استقرار این موشکها تهدیدی برای روسیه تلقی می شود و این در حالی است که آمریکا موشکهای دفاعی ایران را بهانه ای برای استقرار سامانه ذکر کرده است.

وندرا که پس از دیدار با "ویلیام لین" معاون وزیر دفاع آمریکا صحبت می کرد، گفت : جمهوری چک خواهان شرکت در این پروژه است، اما قطعاً نه به این شیوه. می توانیم روزی به این برنامه بازگردیم اما فعلاً زود است.

وی افزود : آنها[آمریکایی ها] به ما پیشنهادی داده اند و ما آن را ارزیابی و با ظرافت حل کردیم.