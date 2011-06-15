فیلم جدید تارانتینو کریسمس 2012 اکران می شود

به گزارش مهر از ورایتی استودیوی برادران واینستین که تولید این پروژه را بر عهده دارد دیروز تاریخ قطعی اکران فیلم را اعلام کرد.



" جانگو زنجیر پاره می کند" داستان برده ای آزاد شده را روایت می کند که به جستجوی همسرش که اسیر یک برده دار خشن شده می رود.



پیش از این حضورکریستف والتز و سمیوئل ال جکسن در فیلم قطعی شده بود و اکنون مذاکرات با لئوناردو دی کاپریو برای ایفای نقش در " جانگو زنجیر پاره می کند" آغاز شده است.



تارانتینو برای ایفای نقش جانگو ویل اسمیت را مد نظر دارد و در صورت عدم توافق با او مذاکره با بازیگرانی چون جیمی فاکس ، ادریس البا و کریس تاکر ادامه خواهد یافت.



در حالی که فیلمبرداری " جانگو زنجیر پاره می کند" تا اواخر تابستان آغاز خواهد شد تارانتینو به دنبال تدوین گری می گردد که جایگزین تدوین گر همیشگی آثارش سالی منکی که چندی پیش درگذشت شود.

