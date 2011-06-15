  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۵ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۳۳

فیلم جدید تارانتینو کریسمس 2012 اکران می شود

فیلم جدید تارانتینو کریسمس 2012 اکران می شود

فیلم جدید کوئنتین تارانتینو با عنوان " جانگو زنجیر پاره می کند" روز کریسمس سال 2012 اکران می شود.

به گزارش مهر از ورایتی استودیوی برادران واینستین که تولید این پروژه را بر عهده دارد دیروز تاریخ قطعی اکران فیلم را اعلام کرد.

" جانگو زنجیر پاره می کند" داستان برده ای آزاد شده را روایت می کند که به جستجوی همسرش که اسیر یک برده دار خشن شده می رود.

پیش از این حضورکریستف والتز و سمیوئل ال جکسن در فیلم قطعی شده بود و اکنون مذاکرات با لئوناردو دی کاپریو برای ایفای نقش در " جانگو زنجیر پاره می کند" آغاز شده است.

تارانتینو برای ایفای نقش جانگو ویل اسمیت را مد نظر دارد و در صورت عدم توافق با او مذاکره با بازیگرانی چون جیمی فاکس ، ادریس البا و کریس تاکر ادامه خواهد یافت.

در حالی که فیلمبرداری " جانگو زنجیر پاره می کند" تا اواخر تابستان آغاز خواهد شد تارانتینو به دنبال تدوین گری می گردد که جایگزین تدوین گر همیشگی آثارش سالی منکی که چندی پیش درگذشت شود.
 

کد مطلب 1336445

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها