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۲۵ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۴۷

فرماندار:

اصلاح شیوه های کشت ضروری است

اصلاح شیوه های کشت ضروری است

کردکوی - خبرگزاری مهر: فرماندار کردکوی گفت: برای بالا بردن واحد سطح در مدیریت و برنامه ریزی کشاورزی، اصلاح شیوه های کشت، نوع و بذر کشت ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی الیاسی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه متمرکز پروژه های عمرانی و تسهیلاتی در سالن اجتماعات جهادکشاورزی افزود: اهداف بهره وری محصولات برای کشاورزان و مرتفع کردن مشکلات آن باید مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهار داشت: برای این کار باید فاصله تولید و مصرف کوتاه شود و حذف یا کم کردن واسطه ها در اقتصاد کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.

وی عنوان کرد: همچنین محصول مورد نیاز بازار را بشناسیم و نیاز بازار را فراهم کنیم و احداث صنایع تبدیلی و تکمیلی در نواحی و شهرکهای صنعتی را مورد توجه قرار دهیم.
 
فرماندار کردکوی گفت: بیشترین مصرف کننده آب در کشور بخش کشاورزی است.

الیاسی بیان داشت: همه ما باید درحفظ مواهب خدادادی تلاش کنیم تا دچار مشکلی مثل بی دربخش کشاورزی نشویم.
کد مطلب 1336454

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