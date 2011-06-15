آبیاری مدرن 50 هزار هکتار از مزارع گلستان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی جعفر عصر چهارشنبه در حاشیه اجرای طرح های کشاورزی کردکوی، یکی از ضروریات و نیازهای اصلی استان در بخش کشاورزی را ساماندهی آب های سطحی و اجرای پروژه های آبی و خاکی دانست.

وی گفت: افزایش راندمان آب ها و بهره وری در شبکه خاکی برای آبیاری تحت فشار در بخش کشاورزی موثر است.

جعفری افزود: 50 تا 70 درصد اعتبار آبیاری مدرن برای پروژه های خاکی از سوی دولت و سازمان جهاد کشاورزی کمک می شود و 25 درصد نیز به صورت تسهیلات است تا کشاورزان برای استفاده از آبیاری تحت فشار استفاده کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گستان گفت: در هفته جهاد کشاورزی در استان 194طرح آبی و خاکی قابل افتتاح و بهره برداری است که برای اجرای این طرحها قریب به 195 میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده شده است.

جعفری از اشتغال 414 نفر نیرو بصورت مستقیم در این طرحها خبر داد.