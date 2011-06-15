طرح آبیاری تحت فشار بوئین زهرا افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پنجمین روز از هفته جهاد کشاورزی، عصر چهارشنبه با حضور خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی طرح آبیاری تحت فشار روستای ابراهیم آباد از توابع شهرستان بوئین زهرا افتتاح شد و به بهره برداری رسید.

این سیستم از نوع آبیاری موضعی و قطره ای یک و دو ردیفه با حفر دو حلقه چاه اجرا شده است و 225 هکتار از اراضی منطقه را تحت پوشش قرار می دهد.

برای اجرای این طرح دو میلیارد و 625 میلیون ریال هزینه شده است.

با اجرای طرح آبیاری تحت فشار روستای ابراهیم آباد بوئین زهرا زمینه اشتغال 12 نفر در منطقه فراهم شد.