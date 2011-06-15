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۲۵ خرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۳۴

قرارداد سرمربیان تیم‌های فوتبال پایه پرسپولیس ثبت شد

قرارداد سرمربیان تیم‌های فوتبال پایه پرسپولیس ثبت شد

باشگاه پرسپولیس اسامی سرمربیان تیم های پایه این باشگاه را در فصل 91 – 90 اعلام کرد و قرارداد آنها را به ثبت رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرمربیان تیم های پایه پرسپولیس در حالی معرفی شدند که تنها یک تغییر را نسبت به فصل گذشته داشتند. براساس اعلام باشگاه پرسپولیس اسامی کادر فنی تیم های پایه پرسپولیس به شرح زیر است:
* اسماعیل هلالی - سرمربی تیم «ب» پرسپولیس
* منوچهر عبداله نژاد سرمربی تیم امید پرسپولیس
* مرتضی کرمانی مقدم سرمربی تیم جوانان پرسپولیس
* رحیم یوسفی سرمربی تیم نوجوانان پرسپولیس
* سعید تهرانی نژاد سرمربی تیم نونهالان پرسپولیس
 
پایان رأفت فصل گذشته سرمربی تیم جوانان پرسپولیس بود که در فصل جدید، مرتضی کرمانی مقدم به جای وی هدایت این تیم را بر عهده خواهد داشت.
کد مطلب 1336507

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