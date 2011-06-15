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۲۵ خرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۰۲

اعضای کمیته پدافند غیرعامل صندوق تامین اجتماعی منصوب شدند

محمود محمدی، معاون اداری مالی و رئیس کمیته پدافند غیرعامل صندوق تامین اجتماعی، اعضای کمیته پدافند غیرعامل این صندوق را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اجرای اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویب نامه مورخ 27/10/88 هیات وزیران و با عنایت به اهمیت و نقش پدافند غیرعامل در حفظ و توسعه بنیه دفاعی، استحکامات داخلی و قدرت بازدارندگی کشور در برابر تهدیدات اساسی، اعضاء‌کمیته پدافند غیرعامل صندوق تامین اجتماعی منصوب شدند.

بر این اساس، دکتر محمد احمدی مشاور مدیرعامل و مدیرکل حراست، دکتر عباس زارع نژاد مشاور مدیرعامل و مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل، مهدی نوروزیان مدیرکل امور اداری، سیروس نصیری مدیرکل امور فنی بیمه شدگان، حمیدرضا جباری مدیرکل خدمات عمومی و رفاه و عبداله صالحی دخت مدیرکل دفتر راهبری سیستم ها به عنوان اعضاء این کمیته منصوب شدند.

همچنین نعمت اله معین راد سرپرست دفتر فنی و مهندسی، دکتر آرش نوکار سرپرست اداره کل پشتیبانی درمان، دکتر عبدالکریم چوبساز مدیرکل درمان مستقیم، عادل علایی مشاور مدیرعامل و مدیرکل امور استانها، طیبه فرهت نیا مدیرکل بودجه و تشکیلات و سعید ضامنی به عنوان دیگر اعضای کمیته پدافند غیرعامل صندوق تامین اجتماعی منصوب شدند.
 

کد مطلب 1336522

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