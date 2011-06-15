به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اجرای اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویب نامه مورخ 27/10/88 هیات وزیران و با عنایت به اهمیت و نقش پدافند غیرعامل در حفظ و توسعه بنیه دفاعی، استحکامات داخلی و قدرت بازدارندگی کشور در برابر تهدیدات اساسی، اعضاء‌کمیته پدافند غیرعامل صندوق تامین اجتماعی منصوب شدند.

بر این اساس، دکتر محمد احمدی مشاور مدیرعامل و مدیرکل حراست، دکتر عباس زارع نژاد مشاور مدیرعامل و مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل، مهدی نوروزیان مدیرکل امور اداری، سیروس نصیری مدیرکل امور فنی بیمه شدگان، حمیدرضا جباری مدیرکل خدمات عمومی و رفاه و عبداله صالحی دخت مدیرکل دفتر راهبری سیستم ها به عنوان اعضاء این کمیته منصوب شدند.

همچنین نعمت اله معین راد سرپرست دفتر فنی و مهندسی، دکتر آرش نوکار سرپرست اداره کل پشتیبانی درمان، دکتر عبدالکریم چوبساز مدیرکل درمان مستقیم، عادل علایی مشاور مدیرعامل و مدیرکل امور استانها، طیبه فرهت نیا مدیرکل بودجه و تشکیلات و سعید ضامنی به عنوان دیگر اعضای کمیته پدافند غیرعامل صندوق تامین اجتماعی منصوب شدند.

