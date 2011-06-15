طرح ملی سـپهر ایرانی فردا در تهران افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا لولاچیان طراح و مدیر طرح ملی سـپهرایرانی در این خصوص گفت : طرح ملی سـپهرایرانی که طی چهار سال گذشته در سه استان سمنان، قزوین و بخشی از اصفهان آغاز بکار کرده است با هدف سازماندهی، پرورش، هدایت و رشد استعداهای نوجوان ایرانی بیش از 2500 دانش آموز ممتاز را ازمقطع دوم راهنمائی جذب نموده و تا پایان دوره دبیرستان او را همراهی نموده است.



در این طرح که بر اساس استفاده مناسب، کامل و بهینه از اوقات فراغت نوجوان پی ریزی گردیده، انجام اردوهای مختلف : زیارتی، علمی، فرهنگی و تفریحی و انجام گردهمائی ها و کارگاه مختلفی از قبیل آموزش مهارت های زندگی، راهنمائی های تحصیلی و . . . بنا شده است، دانش آموزان طوری پرورش می یابند که آموزه ها و آموخته های سـپهری را به دیگر دوستان خود درمدارس انتقال داده و اثرگذاری می کنند،که بحمدالله در این سه استان این مهم بطور بارز در مدارس مشمول طرح مشاهده شده است.



وی ادامه داد: طی تفاهم نامه ای که با معاونت پرورشی شهر تهران در اردیبهشت سال جاری به امضاء رسید، این طرح در تهران بطور مقطعی آغاز می شود، که امسال دو منطقه 11و12 تهران تحت پوشش سـپهرایرانی قرار گرفته اند و بعد از انجام آزمون ورودی 550 نفر از پسران و دختران دوم راهنمائی جذب طرح شده اند.

لولاچیان افزود : با همکاری آموزش و پرورش شهرتهران تا پایان سال 92 تمامی مناطق تهران از طرح ملی سـپهرایرانی بهره مند خواهند شد.



مراسم افتتاحیه طرح ملی سـپهرایرانی، پنجشنبه بیست وششم خرداد ماه از ساعت 10 صبح در سالن اجتماعات سازمان حج و زیارت با حضور ریاست سازمان تبلیغات اسلامی حجت الاسلام دکترسید مهدی خاموشی، ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی دکتر غلامعلی حدادعادل، معاونت پرورشیوزارت آموزش و پرورش جناب آقای یازرلو و تنی چند از مدیران این وزارتخانه و اعضاء جدید سـپهرایرانی و اولیاء آنان برگزار خواهد شد.

