امروز ايران براي صعود با آرژانتين مي جنگد

به گزارش خبرنگار"مهر" در ادامه پنجمين دوره مسابقات فوتسال جام جهاني كه در كشور تايوان جريان دارد ، عصر امروز و از ساعت 30/13 به وقت تهران تيم هاي فوتسال ايران و آرژانتين از گروه چهارم در سومين ديدار مرحله مقدماتي به ميدان خواهند رفت كه تنها در صورت كسب يك پيروزي پرگل در اين ديدار تيم فوتسال كشورمان جواز حضور در مرحله بعد را بدست خواهد آورد .

تاكنون در اين گروه تيم آرژانتين با كسب دو پيروزي مقابل تيم هاي كوبا و پرتغال بعنوان تيم اول صعود خود را قطعي كرده است . پس از آرژانتين ، تيم فوتسال كشورمان و پرتغال با كسب يك پيروزي براي صعود از اين گروه تلاش مي كنند .

اين در حالي است كه تيم ملي فوتسال كشورمان ديداري دشواررا مقابل آرژانتين يكي از مدعيان قهرماني اين دوره از مسابقات پيش رو دارد و تنها با شكست اين تيم آن هم با تفاضل گل بالا قادر خواهد بود جواز صعود به جمع هشت تيم مرحله پاياني را بدست آورد . تيم فوتسال كشورمان در حال حاضر با تفاضل گل 1+ براي صعود نياز به بردي پرگل مقابل آرژانتين دارد .

در ديگر ديدار اين گروه پرتغال برابر تيم بدون انگيزه كوبا قرار خواهد گرفت و با توجه به تفاضل بهتر نسبت به ايران (3+) در صورت برتري پر گل در اين ديدار مي تواند بعنوان دومين تيم اين گروه راهي مرحله بعد شود .

با توجه به شرايط حساس تيم فوتسال كشورمان و اينكه در صورت تنها رقم خوردن يك پيروزي پرگل برابر آرژانتين امكان صعود به مرحله بعد وجود دارد ، اميد مي رود مربيان تيم ملي با برطرف كردن نقاط ضعف دو ديدار گذشته، تيم ملي را با تركيبي هجومي مقابل آرژانتين راهي ميدان كنند تا تيم ملي با كسب نتيجه اي مطلوب به مرحله بعد اين مسابقات راه يابد .