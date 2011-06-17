فرزاد کوهیان که چهارشنبه گذشته قرارداد خود را برای یک فصل دیگر با تیم بسکتبال ذوب آهن تمدید کرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به هر حال عوامل ماندگاری دریک تیم زیاد است. مهمترین فاکتوری که من را برای ادامه همکاری با ذوب آهن ترغیب کرد انسجام، یکدلی و هماهنگی است که در مجموعه باشگاه دیده میشود.
وی تصریح کرد: همین فاکتور است که کمک میکند سایر عوامل تاثیرگذاری خود را نشان دهند. ذوب آهن بازیکنان مستعدی در اختیار دارد و با کمک آنها در لیگ 89 نتیجهگیری خوبی داشت. چراکه علاوه بر هماهنگی از حمایت همه جانبه باشگاه هم برخوردار بود.
کوهیان که طی سه سال گذشته با ذوب آهن به عنوان نایب قهرمانی مسابقات لیگ برتر دست یافت، در مورد پیشبینی خود از چگونگی عملکرد این تیم در لیگ 90 گفت: ایدهآل ما قهرمانی است اما واقعا از حالا پیشبینی کردن در مورد نتیجه سخت است. البته ارزش نایب قهرمانی که به آن دست یافتیم، کم نیست اما سعی میکنیم امسال بهتر از همیشه کار کنیم.
سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن خاطرنشان کرد: هر تیمی قهرمانی را دوست دارد اما رسیدن به این عنوان به شرایط زیادی بستگی دارد. قهرمانی عنوان ایدهآل ماست. قطعا دوست داریم امسال هم فینالیست شویم و برای حضور در این مرحله برنامه ریزی میکنیم.
وی در مورد ترکیب مورد نظر خود برای حضور در فصل آینده رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور یادآور شد: صد درصد ترکیب فصل گذشته تیم برای حضور در رقابتهای امسال حفظ میشود. این مسئلهای است که با مسئولان باشگاه هم در مورد آن به توافق رسیدهایم، البته حفظ این ترکیب به شرایط و تصمیم بازیکنان هم بستگی دارد.
کوهیان تاکید کرد که برنامه برای حفظ ترکیب تیم در مورد بازیکنان ایرانی است چراکه همکاری با بازیکنان خارجی شرایط خاص خود را دارد.
سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن خاطرنشان کرد: فعلا برای جذب بازیکن جدید برنامهای نداریم. پس از مشخص شدن تکلیف ترکیب سال گذشته در مورد حضور نفرات جدید و به کارگیری آنها تصمیم گیری میکنیم.
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