هفتمين همايش انجمن فراخوان جهان اسلامي

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر"، اين همايش دو روزه با موضوع آيه 107 سوره انبياء كه مي فرمايد: « ما تو را جز براى رحمت جهانيان نفرستاديم» برگزار مي شود تا پاره اي از موضوعات فرهنگي و فكري جهان اسلام به علاوه مسئله اشغال كشورهاي مسلمان به بحث گذاشته شود.

عنوان برخي از مقالاتي كه در اين همايش خوانده مي شود عبارت است از: «عموميت فراخوان و تعميم رحمت» و « آخرين پيام... دربرگيرنده گذشته... با اشاره به آينده». موضوع اين همايش در سال جاري " رحمت براي جهانيان" دو مسئله مهم را در بر مي گيرد : اولين مسئله مفهوم رحمت در اسلام ادعاي و اين امر كذب ادغاي غربيان كه اسلام را دين خشونت و ارعاب مي داند ثابت مي كند و ديگري فراگيري و عموميت پيام اسلام است.

دكتر "محمد الشريفي" دبير كل انجمن فراخوان جهان اسلامي گفت بحث ها و تبادل انديشه هايي كه در اين همايش صورت مي گيرد بر اساس موضوع و شرايطي است كه هم اكنون در جهان وجود داشته و بر جهان اسلام تاثير گذاشته است.

در سطح اجرايي اين همايش به بحث درباره گزارش فعاليت هاي انجمن فرخوان جهان اسلامي را كه توسط كميته اجرايي شوراي جهاني فراخوان اسلامي تهيه شده مي پردازد. اين گزارش فعاليت هاي انجمن را از سال 2000 تا همايش سال گذشته در بر مي گيرد.

از ديگر مباحثي كه در همايش مطرح مي شود همكاري اين انجمن با ديگر سازمان هاي بين المللي و گزارش اعضاء انجمن در رابطه با فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي در كشور متبوع خود است.

هم اكنون 250 موسسه و سازمان اسلامي مجمع عمومي انجمن فراخوان جهان اسلامي را تشكيل مي دهند. آخرين همايش اين انجمن سال 2000 در جاكارتا، پايتخت اندونزي برگزار شد.

