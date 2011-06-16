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۲۶ خرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۲۱

نظامیان جهان- برزیل

هشت دوومیدانی کار در مسابقات نظامیان جهان شرکت می‌کنند

هشت دوومیدانی کار در مسابقات نظامیان جهان شرکت می‌کنند

کمیته فنی هیئت دوومیدانی نیروهای مسلح اسامی هشت دوومیدانی کار را برای شرکت در پنجمین دوره مسابقات نظامیان جهان در برزیل اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته فنی هیئت دوومیدانی نیروهای مسلح پس از بررسی رکوردها و وضعیت حائزین شرایط اعزام به مسابقات قهرمانی نظامیان جهان اسامی هشت ورزشکار را برای شرکت در پنجمین دوره این مسابقات اعلام کرد.

به این ترتیب سجاد مرادی، امیر مرادی، احمد فرود، علی ربیعی، کیوان قنبرزاده، محمود صمیمی، محمد عاکفیان و محمد ارزنده ترکیب تیم اعزامی کشورمان به این رقابت‌ها را تشکیل می دهند.

پیش از این سجاد و امیر مرادی سابقه کسب مدال در مسابقات جهانی نظامیان را داشته‌اند.

پنجمین دوره مسابقات نظامیان جهان اواخر تیرماه سال جاری در "ریودوژانیرو" برزیل برگزار می شود.

کد مطلب 1336560

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