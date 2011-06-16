به گزارش خبرنگار مهر، کمیته فنی هیئت دوومیدانی نیروهای مسلح پس از بررسی رکوردها و وضعیت حائزین شرایط اعزام به مسابقات قهرمانی نظامیان جهان اسامی هشت ورزشکار را برای شرکت در پنجمین دوره این مسابقات اعلام کرد.

به این ترتیب سجاد مرادی، امیر مرادی، احمد فرود، علی ربیعی، کیوان قنبرزاده، محمود صمیمی، محمد عاکفیان و محمد ارزنده ترکیب تیم اعزامی کشورمان به این رقابت‌ها را تشکیل می دهند.

پیش از این سجاد و امیر مرادی سابقه کسب مدال در مسابقات جهانی نظامیان را داشته‌اند.

پنجمین دوره مسابقات نظامیان جهان اواخر تیرماه سال جاری در "ریودوژانیرو" برزیل برگزار می شود.