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۲۵ خرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۲۱

در دیداری خیریه؛

رویارویی ستاره‌های فوتسال و فوتبال/ زور فوتبالی‌ها به فوتسالی‌ها نرسید!

رویارویی ستاره‌های فوتسال و فوتبال/ زور فوتبالی‌ها به فوتسالی‌ها نرسید!

پیشکسوتان فوتسال ایران در دیداری خیریه موفق به شکست ستارگان پیشین فوتبال کشورمان شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای پیشکسوتان فوتبال و فوتسال ایران بعدازظهر امروز چهارشنبه در دیداری دوستانه که در سالن فدراسیون هندبال برگزار شد به مصاف هم رفتند.

در این بازی خیرخواهانه که با هدف حمایت از بیماران سرطانی برگزار شد، ستارگان فوتسال برتری 6 بر 3 را از آن خود کردند تا نشان دهند در بازی سالنی از ستارگان فوتبال برتر هستند.

در تیم ستارگان فوتبال ایران نفراتی چون بهزاد غلامپور، هادی طباطبایی، نیما نکیسا، حمید درخشان، امیر قلعه نویی، مجید نامجومطلق، خداداد عزیزی، مهدی هاشمی نسب، بهزاد ابوالقاسم پور و ... به میدان رفتند و در تیم ستارگان فوتسال نیز محمدرضا حیدریان، محمود خوراکچی، امیر فراشی، وحید شمسایی، امیر شمسایی، سیامک داداشی، علی روزبهانی، محمود مریخی، مصطفی عمادی، عادل فردوسی پور و... حاضر بودند.

کد مطلب 1336569

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