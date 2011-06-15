فرماندار ساری تودیع می شود/ معرفی فرماندار جدید در هاله ای از ابهام

به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود علی بابایی کارنامی به عنوان دومین فرماندار ساری در دولت دهم معرفی شود منابع آگاه از تاخیر در معرفی وی برای این سمت خبر داده اند.

تودیع منصور علی زارعی از مسند فرمانداری ساری و آمادگی اش برای نامزدی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی درحالی برگزار می شود که یکی از مدیران ستادی استانداری مازندران به عنوان سرپرست فرمانداری ساری منصوب می شود.

زارعی روزهای اخیر استعفای خود را به صورت رسمی تقدیم استاندار مازندران کرده است.

شنیده های خبرنگار مهر از احتمال قبول مسئولیت پیشنمازی مدیرکل فعلی امنیتی انتظامی استانداری مازندران برای مدتی در سمت سرپرست فرمانداری ساری خبر می دهد.

از آنجایی که بابایی کارنامی گزینه اصلی و مورد اعتماد نماینده ولی فقیه در استان، استاندار مازندران، هر دو نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی، تعدادی از روحانیون بزرگ مرکز استان بوده ا است دلیل تعویق معرفی وی بر مسند فرمانداری ساری علیرغم دریافت حکم وی از سوی وزیر کشور در هاله ای از ابهام قرار دارد.

ساری مرکز مازندران بیش از 500 هزار نفر جمعیت دارد.

به گزارش مهر، تاکنون فرمانداران شهرستانهای تنکابن، نوشهر، ساری برای نامزدی در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی از سمت خود استعفاء دادند.