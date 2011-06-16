محمدرضا محسنی ثانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه عدم ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از لایحه مصوب مجلس بستگی به قانع شدن و یا نشدن کمیسیون اجتماعی ندارد اظهار داشت: آنچه که تحت عنوان لایحه امور زیربنایی و ارتباطات از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسید به شورای نگهبان ارسال شد و این شورا ایرادات شکلی مربوط به شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه های مذکور ارائه داد که این لایحه به مجلس برگشت داده شد.

وی با بیان اینکه ایرادات وارده به این لایحه از سوی نمایندگان مجلس تامین شد اضافه کرد: با توجه به مسائل مطرح شده در زمینه ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و توضیحاتی که شخص وزیر ارتباطات در خصوص این وزارتخانه با حضور در کمیسیون اجتماعی ارائه کرده اند احتمال تجدیدنظر در اجرای این مصوبه وجود دارد.

محسنی ثانی تصریح کرد: مجلس در جلسه روز یکشنبه خود تصمیم نهایی را در زمینه ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می گیرد و ممکن است در این زمینه تغییراتی حاصل شود اما این امر در حد احتمال است.

این در حالی است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به مذاکرات خود با نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان قانع شدند که ادغام وزارت ارتباطات با وزارتخانه‌های راه و مسکن در این مقطع زمانی به نفع کشور نیست.



رضا تقی‌پور با تاکید بر اینکه نحوه ادغام به نظر مجلس بستگی دارد و دولت نظر اصلی و اولیه خود را برای ادغام دو وزارتخانه راه و مسکن در لایحه ارائه داده است اضافه کرد: این طبیعی است که برابر قوانین، لوایح برای بررسی به مجلس می‌رود و نمایندگان نیز نظرات خود را مطرح می کنند. آنها اعلام کرده اند با توجه به اینکه مصوبه مجلس در خصوص ادغام وزارت ارتباطات با راه و مسکن از شورای نگهبان بازگشت داده شده امکان بازنگری در آن وجود دارد.



وی به جایگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در اقتصاد کشورها اشاره کرد و گفت: کشورهایی مانند کره جنوبی، چین و هند بسیاری از مسایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود نظیر اشتغال را از طریق فناوری اطلاعات حل می کنند.

تقی پور با اشاره به تعداد زیاد متخصصان و فارغ التحصیلان حوزه ارتباطات در کشور گفت: یکی از راه حل های اصلی برای اشتغال، توسعه فناوری اطلاعات قلمداد می شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت به دنبال ادغام وزارت ارتباطات با وزارتخانه‌های دیگر است نیز گفت: چنین موضوعی در دولت مطرح نبوده است.