افزایش همکاری استاندارد استانها با اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا

نظام الدین برزگری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به همراه مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی تهران و کارشناسان سازمان از واحد طلاسازی konz کد شناسایی T931 و خط فاینری تصفیه طلا بازدید شده است.

وی ادامه داد: همچنین طی این بازدید از نزدیک با نحوه فعالیت کارگاههای طلاسازی آشنا شده ایم.

این مسئول عنوان کرد: در نشستی که پس از این دیدار با حضور جمعی از اعضای اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگهای قیمتی برگزار شد، بیات مدیرکل استاندارد استان تهران، هدف را تضمین صادرات و تضمین کیفیت کالای صادر شده دانست.

وی اظهار داشت: همچنین بیات در این زمینه تاکید کرد که با تعدیل و تسهیل روند امور، تلاش کرده ایم همکاری لازم را طبق رایزنی هایی که با اتحادیه داشته ایم به انجام برسانیم."

برزگری افزود: همچنین بیات امسال را سال صدور پروانه نامید و تاکید کرد که در صورتی که تولیدکنندگان پروانه کاربرد علامت استاندارد دریافت کنند، روند صادرات مصنوعات طلا با سهولت بیشتری انجام خواهد شد.

رئیس سازمان استاندارد گفت: سازمان و اتحادیه هر دو برای نفع کشور فعالیت می کنند و دغدغه های مشترکی دارند.

به سمت افزایش کیفیت تولید و تسهیل صادرات حرکت کنیم

وی اضافه کرد: باید با اعتماد سازی بین طرفین تلاش کنیم شرایطی فراهم شود که به سمت افزایش کیفیت تولید و تسهیل صادرات حرکت کنیم.

این مسئول یادآور شد: سازمان استاندارد بر اساس قانون تنها مرجع انگ گذاری و عیارسنجی مصنوعات گرانبهاست و آماده است با همکاری اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگهای قیمتی و اداره کل استاندارد تهران، اقدامات خود را ادامه دهد.

برزگری افزود: سازمان استاندارد آماده رایزنی با دستگاه ها، اتحادیه های ذیربط و با سازمانها و ادارات دیگر است تا در جهت رفع موانع صادرات گامهای موثری بردارد.