افزایش همکاری استاندارد استانها با اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا

نظام الدین برزگری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به همراه مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی تهران و کارشناسان سازمان از واحد طلاسازی konz کد شناسایی T931 و خط فاینری تصفیه طلا بازدید شده است.
وی ادامه داد: همچنین طی این بازدید از نزدیک با نحوه فعالیت کارگاههای طلاسازی آشنا شده ایم.
این مسئول عنوان کرد: در نشستی که پس از این دیدار با حضور جمعی از اعضای اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگهای قیمتی برگزار شد، بیات مدیرکل استاندارد استان تهران، هدف را تضمین صادرات و تضمین کیفیت کالای صادر شده دانست.
وی اظهار داشت: همچنین بیات در این زمینه تاکید کرد که با تعدیل و تسهیل روند امور، تلاش کرده ایم همکاری لازم را طبق رایزنی هایی که با اتحادیه داشته ایم به انجام برسانیم."
برزگری افزود: همچنین بیات امسال را سال صدور پروانه نامید و تاکید کرد که در صورتی که تولیدکنندگان پروانه کاربرد علامت استاندارد دریافت کنند، روند صادرات مصنوعات طلا با سهولت بیشتری انجام خواهد شد.
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