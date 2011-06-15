موزه گیاهی استان قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه در مراسمی با حضور صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی و معاونان آب و خاک، تولیدات گیاهی و آموزش و ترویج وزارتخانه، استاندار و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین موزه گیاهی(هرباریوم) استان در منطقه یزبر افتتاح شد.

رونمایی از این موزه گیاهی ارزشمند که با 15 سال کار کارشناسی و تحقیقاتی فراهم شده است توسط خلیلیان انجام شد.

در این موزه گیاهی 1300 نوع گیاه درختی، مرتعی و درختچه ای در قالب پنج هزار و 700 نوع گونه خشک شده نگهداری می شود.

همچنین 200 نوع از گیاهان جمع آوری شده در این هرباریوم از نوع گیاهان دارویی است که تعدادی از آنها به نام استان قزوین و منطقه الموت ثبت شده است.

محمد رضا صفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در مراسم افتتاح این موزه گیاهی اظهارداشت: در زمینه این نوع موزه های گیاهی در زمره پنج استان شاخص کشوریم و محور فعالیت در این مرکز شناسایی و جمع آوری انواع گونه های گیاهی و مطالعه بر روی آنها و توصیه برای کشت کشاورزی است.

صفری افزود: موزه گیاهی منطقه یزبر بزرگترین بانک ژنتیکی گیاهی استان قزوین محسوب می شود.

مهرزاد مستشاری رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی استان قزوین هم در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: تاکنون 250 گونه گیاه دارویی در استان شناسایی شده که 200 گونه آن در زمره گیاهان آسیب پذیر و در معرض خطر هستند.

وی تصریح کرد: یک هزار و 300 گونه گیاهی در قالب 96 خانواده و 615 جنس در استان شناسایی شده و شرح و تصاویر رنگی از حدود 841 گونه گیاهی در رویش گاههای اصلی تهیه شده است.

این کارشناس ارشد کشاورزی یادآورشد: این موزه گیاهی می تواند ضمن حفظ و شناسایی گونه های مختلف گیاهی استان و کشور مورد استفاده کارشناسان و محققان این بخش نیز قرار گیرد.

ایستگاه تحقیقاتی یزبر در 35 کیلومتری جنوب شرقی قزوین واقع شده است.