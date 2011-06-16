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۲۶ خرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۰۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

صرفه جویی در مصرف برق با استفاده از انرژی امواج دریا

صرفه جویی در مصرف برق با استفاده از انرژی امواج دریا

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیر انرژی شرکت آب و فاضلاب هرمزگان با اشاره به صرفه جویی در مصرف برق با استفاده از انرژی امواج دریا گفت: با نصب پمپ موجی، الکتروپمپهای برقی آبگیری از دریا از مدار خارج خواهند شد.

سعید صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با نصب پمپهای موجی می توانیم مرحله اولیه آبگیری از دریا را بدون مصرف انرژی برق انجام دهیم که در حال حاضر به صورت آزمایشی در مقیاس یک چهلم و سپس بصورت پایلوت در بندرعباس نصب خواهد شد که در آبگیری آبشیرین کن های ساحلی از آن بهره مند خواهیم شد.

وی عنوان کرد: با توجه به هدفمند کردن یارانه ها بر آن شدیم تا ازسیستم هایی که از انرژی طبیعت کار می کنند استفاده شود که هم از لحاظ زیست محیطی مناسب تر خواهد بود و هم صرفه اقتصادی بهتری را برای این شرکت در پی خواهد داشت. 

صادقی گفت: درصورت موجود بودن امکانات می توان با انتقال آب دریا به ارتفاعات بالاتر و با استفاده از توربینهای آبی برق نیز تولید کرد.

وی عنوان کرد: نمونه خارجی این پمپها موجود است ولی با توجه به اینکه این پمپها از مواد ضد خورندگی(کامپوزیت) و غیر فلزی است مزیت آنها نسبت به نمونه خارجی آن را می رساند که عمر مفید آن را با توجه به شوری آب خلیج فارس بیشتر خواهد بود.

کد مطلب 1336654

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