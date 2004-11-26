برخورد با تبعيض ديني قانوني مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر"، بر اساس گزارش رويتر كه روز سه شنبه منتشر شده بود، اين طرح كميسيوني براي برابري حقوق بشر تشكيل مي دهد تا به شرايطي غير متعارفي كه تنها از يهوديان و سيك ها در اين كشور حمايت شده و به مسيحيان، مسلمانان، بودايي بي اعتنايي مي شود خاتمه دهد.



وزارت كشور انگلستان درباره اين طرح در پارلمان گفت: تبعيض از هر نوع كه باشد، غير قابل قبول است و دولت بايد با آن برخورد كند.

در حال حاضر قانون تنها مردم را براساس رنگ پوست، نژاد، قوم حمايت مي كند نه براساس دين آنها. اين طرح از طرف انجمن هاي ديني به خصوص مسلماناني مورد استقبال قرار گرفت كه در مورد موج بلند سوء رفتاري كه پس از حملات يازدهم سپتامبر عليه آنها به وجود آمده و تهاجم به افغانستان و عراق شكايت داشتند.

شوراي مسلمانان انگلستان(MBC) نيز از اين طرح استقبال كرد. "اقبال ساكراني" دبير كل شوراي مسلمانان انگلستان گفت: در راستاي انصاف، برابري و عدالت ما انتظار داريم قانون جديد « اذيت و آزار» و «عملكرد اجتماعي» را به همان نحوي كه هم اكنون نژاد را مد نظر قرار داده در بر بگيرد.

شوراي مسلمانان انگلستان ضمن حمايت خود از قانون جديد و تشكيل كميسيون حقوق بشر در بيانيه اي آورده است : اميد مي رود كميسيون جديد حمايت نهادي مورد نياز را براي آينده تمام شهروندان انگليسي و مسلمانان انگلستان فراهم كند كه بتوانند از حداكثر فرصتهاي برابري استفاده كرده و استعداد هاي بالقوه خود را تحقق بخشند.

دولت انگلستان نيز تصديق كرده است كه مسلمانان بيش از ديگر گروه هاي ديني در سطح وسيعي از سوء رفتار و رفتارهاي غير منصفانه رنج مي برند. بر اساس گزارشي كه روزنامه اينديپندنت منتشر كرده بود 80 درصد مسلمانان انگليسي از تبعيض ديني و اسلام هراسي رنج مي برند.

تصويب قانون جديد در شرايطي صورت مي گيرد كه به نقل از رويتر زمان تصويب اين قانون در پارلمان با محدوديت هايي از جمله همپوشي با ديگر قوانين و آزادي مدني رو به رو مي شود. پيش از اين دولت انگليس در سال 2001 نيز سعي كرده بود برخورد با تبعيض ديني را قانوني كند، اما مجلس اعيان ( لردان) اين طرح را رد كرد.

