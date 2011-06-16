35 هزار هکتار بیابان در آذربایجان شرقی/اعتباری برای بیابانزدایی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رستم صادقی ظهر چهارشنبه به مناسبت روز جهانی بیابان زدایی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با وجود قرار گرفتن این میزان بیابان در جغرافیای آذربایجان شرقی، این استان منطقه ای بیابانی محسوب نمی شود.

وی با بیان اینکه بر همین اساس آذربایجان شرقی اعتباری برای بیابان زدایی ندارد، افزود: بیشترین مشکل آذربایجان شرقی در بخش بیابان، مربوط به حوزه "آجی چای" یا تلخه رود تبریز است که به خاطر فرسایش و وجود گنبدهای نمکی، آن منطقه فاقد پوشش گیاهی است.

مدیرکل منابع طبیعی آذربایجان شرقی مجموع اعتبارات این اداره کل در سال گذشته را هشت میلیارد تومان اعلام و اضافه کرد: پیش بینی می شود امسال نیز همین میزان در نظر گرفته شود که 5.8 میلیارد تومان آن مربوط به اعتبارات ملی و 2.2 میلیارد تومان آن از منابع استانی تامین خواهد شد.

به گفته وی، از مجموع هشت میلیارد تومان اعتبار امسال اداره کل منابع طبیعی آذربایجان شرقی، بیش از 5.3 میلیارد تومان به بخش آبخیزداری اختصاص می یابد.

بهره برداری حداکثری در بالادست ارس پیگیری می شود

صادقی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره برنامه های منابع طبیعی آذربایجان شرقی برای اجرای طرح های آبخیزداری در حوزه رودخانه مرزی ارس گفت: سیاست سازمان منابع طبیعی بهره برداری حداکثری در بالادست رودخانه های مرزی است تا کمترین آب سطحی در قالب رودخانه جاری شود و لذا بیشترین تمرکز منابع طبیعی استان بر اجرای طرح های آبخیزداری در بالادست رودخانه ارس یعنی در پیرامون سدخداآفرین معطوف است.

وی با بیان اینکه پارسال 700 میلیون تومان برای آبخیزداری سدخداآفرین اختصاص یافت، افزود: طرح های خوبی از محل همین اعتبارات در شهرستان های مرند و جلفا در دست اجراست که تحقق آن ها با جدیت تعقیب می شود.

مدیرکل منابع طبیعی آذربایجان شرقی استفاده از سرمایه های اجتماعی و بهره مندی از پتانسیل جوامع محلی را از اهداف مهم منابع طبیعی خواند و ادامه داد: تلاش می شود در بخش جنگل و مرتع از شوراهای اسلامی روستاها و نیز شرکت های تعاونی روستایی استفاده شود ضمن اینکه در عملیات نهال کاری و نیز انجام عملیات بیلولوژیک در بخش آبخیزداری از توان این مجموعه ها بهره برداری می شود.

چرای دام 2.5 برابر ظرفیت مراتع آذربایجان شرقی است

وی بیشترین معضل در بخش صیانت از جنگل ها و مراتع آذربایجان شرقی را مربوط به چرای بی رویه دام ها و ورود احشام به داخل جنگل های این استان بیان کرد و افزود: با مشارکت مردمریال مشکلاتی مانند قطع درختان جنگلی و یا قاچاق زغال مرتفع شده است.

صادقی اظهار داشت: هم اکنون چرای دام در آذربایجان شرقی 2.5 تا سه برابر ظرفیت مراتع در این استان است که تهدید بزرگی برای استان قلمداد می شود.

زمین خوار دانه درشت در آذربایجان شرقی وجود ندارد

مدیرکل منابع طبیعی آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه تلاش می شود اعطای پروانه چرا به دامداران کاهش یابد، افزود: بیشتر دامداران آذربایجان شرقی به شکل سنتی فعالیت می کنند که همین موضوع باعث شده اهداف منابع طبیعی در کنترل چرای بی رویه دام ها با کندی تحقق یابد.

وی از رسیدگی به سه هزار و 300 پرونده مربوط به زمین خواری در آذربایجان شرقی طی 18 سال گذشته خبر داد و با تاکید بر اینکه زمین خوار درشت در این استان وجود ندارد، گفت: در جریان رسیدگی به این تعداد پرونده، رای تنها 500 فقره بر علیه منابع طبیعی بوده است.

صادقی، وسعت اراضی ملی آذربایجان شرقی را دو میلیون و 400 هزار هکتار اعلام کرد و افزود: منابع طبیعی، دخل و تصرف در اراضی ملی را مطابق قانون پیگیری و با متخلفان با قاطعیت برخورد می کند.

وی در بخش دیگری از این نشست خبری، از توسعه دو پارک جنگلی "مکیدی" کلیبر و "انداب" اهر خبر داد و اظهار داشت: برنامه ریزی شده پس از توسعه پارک های جنگلی مورد اشاره، بهره برداری از آن ها به بخش خصوصی واگذار شود.

جنگل کاری جایگزین در اطراف مس سونگون آغاز نشده است

مدیرکل منابع طبیعی آذربایجان شرقی همچنین به تعهد شرکت مس سونگون برای جایگزین کردن فضای تخریب شده طبیعی به واسطه توسعه فعالیت های این شرکت اشاره کرد و با بیان اینکه تا کنون کاری در این خصوص انجام نشده است، افزود: با وجود اینکه دستگاه هایی مانند منابع طبیعی با توسعه مس سونگون مخالفند اما این پروژه، ملی بوده و اصولاً باید انجام شود.

صادقی گفت: مسئولان شرکت مس سونگون می گویند اعتبار موردنیاز برای جنگل کاری جایگزین را تامین می کنند اما تا کنون در این باره به وحدت رویه نرسیده اند.

مدیرکل منابع طبیعی آذربایجان شرقی اضافه کرد: این اداره کل در اراضی دیگری که شرکت مس سونگون از قوانین موجود تخطی کرده، وارد شده و ضمن جریمه، برخورد قانونی را انجام داده است.