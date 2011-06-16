91 درصد از مصوبات سفر نخست ستاد تسهیل گیلان اجرایی شد

مجید عباسیان امین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مصوبات کار گروه شهرک های صنعتی و محیط زیست با پیشرفت 91 درصد با بالاترین درصد پیگیری بین کار گروه ها تحقق یافته است.

وی اظهارداشت: طبق گزارش رئیس سازمان صنایع و معادن استان گیلان، کار گروه شهرک های صنعتی بهترین عملکرد را در بین کار گروه ها دیگر داشته است.

مدیرعامل شهرک های صنعتی گیلان گفت: در دومین سفر ستاد نیز که درقالب کارگروه های هدفمندسازی یارانه ها، شهرکهای صنعتی و محیط زیست، امور بانکی و تسهیلات، معادن و صنایع معدنی، امور مالیاتی، گمرک و تامین اجتماعی و مسائل عمومی انجام شد 10 مورد در کارگروه شهرکهای صنعتی و محیط زیست با حضور معاون عمران و محیط زیست سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به عنوان مسئول این کارگروه مصوب که پس از ابلاغ از سوی ستاد قابل پیگیری است.

وی ادامه داد: طی سفر نخست 594 مورد در ستاد تسهیل استان در کارگروه های هدفمندسازی یارانه ها، امور بانکی و تسهیلات، معادن و صنایع معدنی، امور مالیاتی، گمرک و تامین اجتماعی، شهرکهای صنعتی و محیط زیست و مسائل عمومی مصوب که از این تعداد 576 مورد اجرایی شده است.

ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی با حضور اعضای ستاد در کارگروه های مختلف به عنوان نمایندگان وزیر صنایع و معادن با انجام سفرهای دوره ای به تمامی استانها از نزدیک مشکلات واحد های صنعتی را در حوزه های مختلف را درکار گروه های تخصصی بررسی و پیگیری می کنند و تاکنون دو سفر این ستاد به استان گیلان صورت گرفته است.