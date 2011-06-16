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۲۶ خرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۴۱

عباسیان امین خبرداد/

91 درصد از مصوبات سفر نخست ستاد تسهیل گیلان اجرایی شد

91 درصد از مصوبات سفر نخست ستاد تسهیل گیلان اجرایی شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان از اجرایی شدن 91 درصد از مصوبات سفر نخست ستاد تسهیل استان در کار گروه شهرک های صنعتی خبر داد.

مجید عباسیان امین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مصوبات کار گروه شهرک های صنعتی و محیط زیست با پیشرفت 91 درصد با بالاترین درصد پیگیری بین کار گروه ها تحقق یافته است.

وی اظهارداشت: طبق گزارش رئیس سازمان صنایع و معادن استان گیلان، کار گروه شهرک های صنعتی بهترین عملکرد را در بین کار گروه ها دیگر داشته است.

مدیرعامل شهرک های صنعتی گیلان گفت: در دومین سفر ستاد نیز که درقالب کارگروه های هدفمندسازی یارانه ها، شهرکهای صنعتی و محیط زیست، امور بانکی و تسهیلات، معادن و صنایع معدنی، امور مالیاتی، گمرک و تامین اجتماعی و مسائل عمومی انجام شد 10 مورد در کارگروه شهرکهای صنعتی و محیط زیست با حضور معاون عمران و محیط زیست سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به عنوان مسئول این کارگروه مصوب که پس از ابلاغ از سوی ستاد قابل پیگیری است.

وی ادامه داد: طی سفر نخست 594 مورد در ستاد تسهیل استان در کارگروه های هدفمندسازی یارانه ها، امور بانکی و تسهیلات، معادن و صنایع معدنی، امور مالیاتی، گمرک و تامین اجتماعی، شهرکهای صنعتی و محیط زیست و مسائل عمومی مصوب که از این تعداد 576 مورد اجرایی شده است.

ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی با حضور اعضای ستاد در کارگروه های مختلف به عنوان نمایندگان وزیر صنایع و معادن با انجام سفرهای دوره ای به تمامی استانها از نزدیک مشکلات واحد های صنعتی را در حوزه های مختلف را درکار گروه های تخصصی بررسی و پیگیری می کنند و تاکنون دو سفر این ستاد به استان گیلان صورت گرفته است.

کد مطلب 1336764

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