محمد احمدی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: پیش از این قرار بود این هفته فیلم کلید بخورد که شرایط آن فراهم نشد و با برنامه ریزی‌های انجام شده فیلمبرداری "کندوان تا کاپادوکیا" اواخر هفته آینده در تهران آغاز می‌شود.

وی افزود: فیلمبرداری را از تهران آغاز می‌کنیم و پس از گرفتن 30 درصد کار بقیه را در ترکیه دنبال خواهیم کرد. تلاش می‌کنیم "کندوان تا کاپادوکیا" برای حضور در جشنواره فجر امسال آماده نمایش شود.

فیلمبرداری این فیلم برعهده محمد احمدی وعلی تیموری دستیار کارگردان و برنامه‌ریزاست. پژمان بازغی، بهار نوحیان، صبا مهری بازیگران این فیلم هستند که علیرضا فرید کارگردانی می‌کند، عباس کلانتری مدیر تولید ایران این فیلم و فریت معنوی مدیر تولید بخش ترکیه است.

محمد احمدی تهیه فیلم‌های سینمایی "حریم"، "لطفا مزاحم نشوید"، "خواب است پروانه" و... را برعهده داشته است. وی فیلم‌های "شاعر زباله‌ها" و "حقیقت گمشده" را کارگردانی کرده است.