سفر ستاد ویژه تولید به استانهای خوزستان،‌ خراسان رضوی و خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، این سفرها که شنبه آینده مورخ بیست و هشتم خرداد ماه برگزار می‌شود،‌ افشین روغنی معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنایع و معادن در استان خوزستان، وجیه اله جعفری معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن در استان خراسان رضوی و محمدرضا پیشرو مدیرعامل بانک صنعت و معدن در استان خراسان جنوبی پاسخگوی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی، اجرای مصوبات دور اول سفرها و همچنین پیگیری موضوعات آنها در قبال موضوع هدفمندسازی یارانه ها خواهند بود.