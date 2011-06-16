سفر ستاد ویژه تولید به استانهای خوزستان،‌ خراسان رضوی و خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، این سفرها که شنبه آینده مورخ بیست و هشتم خرداد ماه برگزار میشود، افشین روغنی معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنایع و معادن در استان خوزستان، وجیه اله جعفری معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن در استان خراسان رضوی و محمدرضا پیشرو مدیرعامل بانک صنعت و معدن در استان خراسان جنوبی پاسخگوی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی، اجرای مصوبات دور اول سفرها و همچنین پیگیری موضوعات آنها در قبال موضوع هدفمندسازی یارانه ها خواهند بود.
در هشتمین هفته از سفرهای ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی در دور جدید، شنبه هفته آینده 28 خردادماه این ستاد به سه استان خوزستان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی سفر میکند.
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