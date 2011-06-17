شهرام شاه حسینی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: پیش‌تولید تله فیلمی با عنوان موقت "رها" را از هفته آینده به تهیه‌کنندگی محمدرضا شفیعی آغاز می‌کنم. فیلمنامه این فیلم متعلق به تراب‌نژاد و خسرو آبادی است که تم دینی دارد و از تولیدات سیما فیلم است.

وی افزود: قرار است بعد از ساخت این فیلم 90 دقیقه‌ای و تله فیلم "نقطه سر خط" مجموعه تلویزیونی را با عنوان "کوری" به تهیه‌کنندگی محمد رضا شفیعی بسازم که در آینده درباره آن صحبت خواهم کرد.

کارگردان فیلم سینمایی "کلاغ پر" درباره همکاری خود با تلویزیون طی چند سال گذشته، عنوان کرد: تا شرایط ساخت فیلمی که خودم دوست دارم در سینما مهیا نشود ترجیح می‌دهم با تلویزیون کار کنم و به سینما برنمی‌گردم. وقتی حمایت‌های بی‌شائبه از بعضی فیلم‌ها می‌شود، علاقه‌ای ندارم در این سینما کار کنم.

شهرام شاه‌حسینی فیلم‌های سینمایی "کلاغ پر"، "زن‌ها فرشته اند" و "آقای هفت رنگ" را کارگردانی کرده است. وی ساخت تله فیلم‌های "گام‌های معلق"، "پلاک هفت، کوچه پاییز"، مجموعه تلویزیونی "تاوان" و... را در کارنامه دارد.