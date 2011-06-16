هشدار مقتدی صدر درباره ادامه سرکوب/ سردرگمی آل خلیفه در برابر مردم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاههای السومریه و میدل ایست آنلاین، "مقتدی صدر" گفت : از رژیم بحرین می خواهیم که همه محکومین به اعدام و حبس ابد را به جرم شرکت در تظاهرات اخیر این کشور آزاد کند.

وی افزود: حل مشکلات به شیوه مسالمت آمیز امکان پذیر است. صدور حکم اعدام، حکومت بحرین را هر چه بیشتر از مردمش دور می کند و بهتر است مقامات بحرینی به خواست مردم خود توجه کنند، زیرا این به نفع آنهاست.

رهبر جریان صدر عراق ضمن هشدار به رژیم آل خلیفه افزود: ای مردم بحرین صبر و ایستادگی کنید، زیرا گرفتن حق با رنجهای بی شماری همراه است.

خبر دیگر اینکه "خالد بن احمد آل خلیفه" وزیر امور خارجه بحرین ضمن اشاره به اختلافات داخلی خاندان آل خلیفه گفت : میان خاندان حاکم بر بحرین اختلاف دیدگاه وجود دارد برخی خواستار انجام تغییرات به صورت تدریجی هستند، اما برخی دیگر می خواهند که روند تغییرات سریع باشد.

وی بیان کرد: مشکلات کشور از زمان پایان تحصنها شروع نشده است، بلکه از هنگامی مطرح شدن گفتگوهای ملی، آغاز شده است.

مقام بحرینی بدون اینکه به شکنجه و اشغال این کشور از سوی رژیمهای عربی حاشیه خلیج فارس اشاره کند مدعی شد: کشورهای حوزه خلیج فارس دهها میلیارد دلار برای کمک به مناطق فقیر اختصاص داده اند. و نیروهای نظامی این کشورها برای حمایت از تاسیسات زیر بنایی و خطرات خارجی از جمله ایران! به بحرین آمده اند و درگیری با مردم نداشته اند.

وی ادعا کرد: عربستانی ها خواهان ثبات بحرین هستند.انقلابهای عربی اگر به نفع مردم باشد مطلوب است در غیر این صورت مضر است.