76 گمرک به سامانه مکانیزه صادارات و واردات مجهز شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، علی بعیدی مفردنیا صبح پنجشنبه در نشست بررسی سامانه جامع نوین گمرک بوشهر اظهارداشت: سعی و تلاش مدیران ارشد گمرک ایران به ویژه رئیس کل گمرک ایران بر حرکت گمرکات کشور در مسیر گمرک الکترونیک و مکانیزه شدن فعالیاتهاست.

وی با بیان اینکه سامانه نوین ترخیص کالا در گمرک موجب صرفه جویی در زمان و تسریع در فعالیت تجار و بازرگانان می شود، گفت: با بهره برداری از این سامانه شاهد کاهش تشریفات گمرکی و تسریع در ترخیص کالاها خواهیم بود.

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر نیز گفت: سامانه جامع نوین گمرکی که بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در 5 فاز اجرا خواهد شد فاز نخست آن با بیش از 30 هزار نفر ساعت کار تخصصی در سال 89 که به سال همت مضاعف و کار مضاعف از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده بود در گمرک بوشهر طراحی و پیاده سازی شد.

ابوالفضل اکبرپور افزود: این سیستم منطبق بر مجوعه وظایف ساختاری و روندهای قانونی گمرک بوده که با اجرای آن خلاء های موجود در امر فعالیت های گمرکی به طور کلی پوشش خواهد یافت و کاهش شدید تخلفات را به همراه خواهد داشت.

وی اظهارداشت: این سامانه که در راستای دولت الکترونیک و و دستور رئیس جمهور و رئیس کل گمرک ایران مبنی بر الکترونیکی شدن فعالیتهای گمرکات کشور به صورت پایلوت در گمرکات استان بوشهر پیاده سازی شده است، در دی ماه 89 ابتدا در گمرک بوشهر و سپس در تمامی گمرکات تجاری استان بوشهر به صورت آزمایشی به اجرا در آمد.

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر اضافه کرد: نتایج بدست آمده در 6 ماه اخیر نشان از موفقیت بی سابقه این سامانه در فاز نخست دارد که تسریع و افزایش دقت در فعالیت های امور گمرکی از مهمترین شاخص های این سامانه بشمار می رود.

اکبرپور افزود: آمارها نشان می دهد شاخص اخذ عوارض گمرکی در درب خروج گمرک بوشهر در دو ماهه نخست سال جاری بیش از 600 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.