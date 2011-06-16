رئیس هیئت اسکیت گلستان انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، تمسکنی در نشت مجمع عمومی اسکیت گلستان با اخذ 18 رای از 18 رای مأخوذه به عنوان رئیس هیئت انتخاب شد.

قربانعلی پاشا مدیر کل تربیت بدنی گلستان پیش از ظهر پنجشنبه در نشست این مجمع نیز ضمن تقدیر و تشکر از حاضرین گفت: استان گلستان استعداد و پتانسیل بالای ورزشی بخصوص در اسکیت دارد.

وی اظهار داشت: با کمی توجه و حمایت مسئولان می توان قهرمانان بسیار خوبی را به تیم ملی تحویل داده تا بتوانند برای این مرز و بوم افتخار آفرینی کنند.



مدیر کل تربیت بدنی تصریح کرد: موفقیت در ورزش اسکیت نیازمند به برنامه ریزی دقیق و تعامل کلیه اعضاء هیئت است.



وی تصریح کرد: با تعامل شهرداری گرگان، فدراسیون اسکیت و اداره کل تربیت بدنی پیست اسکیت در مرکز استان ساخته خواهد شد.



در این مجمع تمسکنی با اکثریت آراء به عنوان رئیس هیئت اسکیت استان به مدت چهار سال انتخاب شد.