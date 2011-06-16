طرح تربیتی سپهر ایرانی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح سپهر ایرانی می کوشد تا در طول 4 سال و طی 4 مرحله از ابتدای مقطع تحصیلی سوم راهنمایی تا پایان مقطع تحصیلی سوم دبیرستان با بکارگیری شیوه ها و قالبهای مناسب انتقال پیام به مخاطبان نوجوان خود به هویت یابی نوجوانان و انتقال موفقیت آنها از دوره نوجوانی به دوره بزرگسالی کمک کند.

در این فصل شیوه های متنوعی از جمله اردوهای تربیتی و مهارتی، گردهمایی های تربیتی و مهارتی سایر روشها و شیوه های ارتباطی بکار گرفته می شود.

از اهداف اصلی و ایده آل سپهر ایرانی آشنا کردن هر چه بیشتر نوجوانان با اصول و فروع و تعالیم دین مقدس اسلام و کمک به نهادینه شدن ارزشهای صحیح اسلامی در شخصیت نوجوانان، آشنا کردن آنها با آداب و مهارتهای زندگی فردی، فراهم کردن شرایط دوستانه با هدف رفع نیاز نوجوانان به داشتن ارتباطی مفید و سازنده با همسالان است.

در طرح ملی سپهر ایرانی از همان ابتدای آغاز حرکت یکی از ارکان اصلی بر اجرای برنامه ها مربیان طرح بوده و هستند. برای این منظور جذب مربیان متخصص و متعهد و ایجاد فضای کار مناسب برای بروز و ظهور خلاقیت های آنها در دستور کار سپهر ایرانی قرار دارد. همچنین استفاده از اعضای فارغ التحصیل طرح در قالب معین کمک مربی و سپس مربی نیز از برنامه های طرح است که مقدمات این امر تا به امروز در سطح قابل قبولی پیشرفت داشته است.