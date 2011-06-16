  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۶ خرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۰۹

با حضور دانش آموزان؛

طرح تربیتی سپهر ایرانی افتتاح شد

طرح تربیتی سپهر ایرانی افتتاح شد

طرح تربیتی سپهر ایرانی امروز پنجشنبه در سالن اجتماعات سازمان حج و زیارت با حضور جمعی از دانش آموزان، مسئولان فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی، آموزش و پرورش و موسسه فرهنگی تسنیم نور افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح سپهر ایرانی می کوشد تا در طول 4 سال و طی 4 مرحله از ابتدای مقطع تحصیلی سوم راهنمایی تا پایان مقطع تحصیلی سوم دبیرستان با بکارگیری شیوه ها و قالبهای مناسب انتقال پیام به مخاطبان نوجوان خود به هویت یابی نوجوانان و انتقال موفقیت آنها از دوره نوجوانی به دوره بزرگسالی کمک کند.

در این فصل شیوه های متنوعی از جمله اردوهای تربیتی و مهارتی، گردهمایی های تربیتی و مهارتی سایر روشها و شیوه های ارتباطی بکار گرفته می شود.

از اهداف اصلی و ایده آل سپهر ایرانی آشنا کردن هر چه بیشتر نوجوانان با اصول و فروع و تعالیم دین مقدس اسلام و کمک به نهادینه شدن ارزشهای صحیح اسلامی در شخصیت نوجوانان، آشنا کردن آنها با آداب و مهارتهای زندگی فردی، فراهم کردن شرایط دوستانه با هدف رفع نیاز نوجوانان به داشتن ارتباطی مفید و سازنده با همسالان است.

در طرح ملی سپهر ایرانی از همان ابتدای آغاز حرکت یکی از ارکان اصلی بر اجرای برنامه ها مربیان طرح بوده و هستند. برای این منظور جذب مربیان متخصص و متعهد و ایجاد فضای کار مناسب برای بروز و ظهور خلاقیت های آنها در دستور کار سپهر ایرانی قرار دارد. همچنین استفاده از اعضای فارغ التحصیل طرح در قالب معین کمک مربی و سپس مربی نیز از برنامه های طرح است که مقدمات این امر تا به امروز در سطح قابل قبولی پیشرفت داشته است.

کد مطلب 1336833

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها