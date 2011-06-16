3 هزار جلد کتاب "اعتکاف سنت حسنه" در مساجد لرستان توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام فرزاد منصوری اظهار داشت: این کتاب پیرامون آداب اعتکاف و بیانات و نظرات مقام معظم رهبری در این زمینه توسط معاونت فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان جهت افزایش آگاهی معتکفین تهیه و در بین مساجد میزبان اعتکاف توزیع شده است.

وی افزود: توزیع بسته و محصولات فرهنگی و آموزشی می تواند در جهت ارتقاء سطح فرهنگی و افزایش بصیرت دینی و سیاسی آحا مردم موثر باشد لذا تبلیغات اسلامی لرستان در این راستا با برنامه ریزی های دقیق و منسجم گام های موثری را برداشته است.

کارشناس امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان در ادامه سخنان خود همچنین از توزیع سه هزار بروشور "ره توشه معتکفین" با موضوع اعتکاف در مساجد شهرستان خرم آباد خبر داد.

حجت الاسلام منصوری یادآور شد: این بروشور با محتوای احکام اعتکاف جهت استفاده معتکفان توسط معاونت فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان تهیه و توزیع شده است.