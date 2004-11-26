واكنش شيميايي ساده، ماشين علم و صنعت را به حركت در مي آورد

هدي سادات امامي يكي از اعضاي تيم علم و صنعت كه به همراه اين تيم به مقام قهرماني مسابقات كميكار دست يافته است، در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، تصريح كرد : ماشين علم و صنعت با خصوصيت حجمي توربيني و سوخت اسيد سيتريك (جوهر مورچه) و جوش شيرين حركت مي كند. واكنش اين دو با آب داغ، گاز دي اكسيد كربن توليد مي كند. گاز دي اكسيد كربن فشرده مي شود كه با تراكم اين گاز فشار كل به حدود چهار بار مي رسد. در مخزن سوخت (بطري نوشابه) اين فشار توسط يك رگلاتور حدودا دو بار كاهش مي يابد.

تيم دانشگاه علم و صنعت ايران به همراه تيم اميركبير به مقام قهرماني مسابقه كميكار در بخش عملكرد دست يافت. هدي سادات امامي، نگارمنافي رائي، مهزاد حجت و دنا پورجفري اعضاي اين تيم بودند. سرپرستي اين تيم را دكتر محمد تقي صادقي برعهده داشت.