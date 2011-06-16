قهرمانان برتر و خانواده شهدای ورزشکار قم تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، برای هفتمین سال متوالی همایش تجلیل از قهرمانان ورزشکار استان قم شامگاه چهارشنبه به مناسبت سیزدهم رجب و روز میلاد حضرت امام علی‌(ع) در قم برگزار شد و طی آن در جمع خانواده ورزش از قهرمانان و خانواده شهدای ورزشکار قدردانی شد.



در این همایش از قهرمانان رشته‌های مختلف ورزشی که از سیزدهم رجب سال گذشته تا سیزدهم رجب امسال در میادین بین‌المللی، آسیایی و جهانی موفق به کسب عنوان شده‌اند، تجلیل و قدردانی شد که این قهرمانان از رشته های دو و میدانی، کاراته و فوتسال بودند.



تجلیل از قهرمان پرش با نیزه آسیا



محمدمحسن ربانی قهرمان سرشناس و صاحب نام مسابقات کشوری، آسیایی و بین المللی پرش با نیزه رشته دو و میدانی که در سال های اخیر مرد اول این رشته بوده است در هفتمین همایش فرهنگی تجلیل از برترین های ورزش در قم مورد تجلیل قرار گرفت.



تجلیل از دو کاراته کای صاحب نام قم



این در حالی است که دو کاراته کای ارزنده و مدال آور قم در مسابقات بین المللی و آسیایی سال گذشته یعنی امیر مهدیزاده و محمد شایگان نیز در این همایش قدردانی شدند، تجلیل از محمد شایگان به سبب قهرمانی و کسب مدال طلای وی در مسابقات آسیایی سال 2010 نوجوانان آسیا در هنگ کنگ رقم خورد، ضمن اینکه این کاراته کای ارزنده در حال حاضر عضو تیم ملی جوانان برای اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا است.



قدردانی از عضو تیم ملی در جام جهانی فوتسال



علی اصغر حسن زاده کاپیتان سابق تیم های ملی جوانان و امید فوتسال کشورمان، عضو ثابت تیم ملی در مسابقات جام جهانی فوتسال، رقابت های فوتسال قهرمانی جام ملت های آسیا و عضو ملی پوش تیم ماهان اصفهان و ارم کیش سابق دیگر چهره ای بود که از وی تجلیل شد.



حسن زاده درسال 2008 یکی از اعضای اصلی تیم ملی فوتسال در جام جهانی برزیل بود که به همراه تیم ملی فوتسال کشورمان به مرحله دوم مسابقه نیز راه یافت، ضمن اینکه در سه دوره متوالی مسابقات قهرمانی جام ملت های آسیا به همراه تیم ملی به جمع چهار تیم برتر صعود کرد و دو بار نیز قهرمان شد.



ورزشکار موفق ایران در گوانگجو تجلیل شد



در این همایش از امیر مهدی زاده قهرمان مسابقات جایزه بزرگ ترکیه، کاراته کاری خوش تکنیک قم و کشورمان در شانزدهمین دوره بازی های آسیایی گوانگ جو و عضو ثابت تیم ملی در مسابقات بین المللی اتریش که موفق به کسب مدال طلا نیز شد، قدردانی شد.



با هماهنگی صورت گرفته و تعامل با بسیج ورزشکاران سپاه علی بن ابی طالب (ع) قم، از خانواده شهدای ورزشکار شهیدان برجعلی زاده و خیرخواه نیز قدردانی شد.



در پایان این همایش که در سالن شهید محمود رضائیان مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار شد، به برگزاری قرعه کشی جوایز بین شرکت کنندگان110 نفر به یمن میلاد با سعادت حضرت امام علی (ع) جوایز و هدایایی تعلق گرفت.