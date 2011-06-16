اولین نمایشگاه چاپ دیجیتال و نشر رومیزی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین نمایشگاه چاپ دیجیتال و نشر رومیزی صبح امروز پنجشنبه (26 خرداد) و همزمان با زادروز حضرت علی (ع) با حضور حسن غفوری­فرد عضو هیئت رئیسه و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در سالن هگمتانه هتل المپیک تهران گشایش یافت.

در این مراسم حسن غفوری‌فرد که خود فارغ‌التحصیل رشته برق است، در سخنانی کوتاه با اشاره به تحولات و پیشرفت‌های صنعت چاپ و به ویژه چاپ دیجیتال ایران در سال‌های اخیر، آمادگی مجلس شورای اسلامی را برای حمایت از طرح‌های توسعه‌ای مربوط به این صنعت اعلام کرد.

همچنین جلال ذکایی رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه چاپ دیجیتال و نشر رومیزی گزارشی از اقدامات انجام شده برای برپایی اولین دوره این نمایشگاه ارائه کرد.

وی که در حضور روسای اتحادیه­های صنفی صنعت چاپ و دست­اندرکاران و فعالان عرصه چاپ دیجیتال سخن می‌گفت، از حضور 43 شرکت فعال در حوزه چاپ دیجیتال در نمایشگاه مذکور خبر داد و آن را نویدبخش آینده‌ای بهتر برای این صنعت توصیف کرد.

بر اساس این گزارش پس از برپایی این مراسم، نمایشگاه چاپ دیجیتال و نشر رومیزی برای پذیرایی از عموم مردم گشایش یافت و با توجه به تعطیلی امروز، بازدید مردم از نمایشگاه در ساعات ابتدایی نخستین روز آن، قابل توجه بود.

اولین نمایشگاه چاپ دیجیتال و نشر رومیزی در مجموعه نمایشگاهی هتل المپیک تهران و در فضایی بالغ بر 2000 متر مربع برپا شده و تا اول تیرماه (همه روزه از ساعت 10 تا 18) پذیرای بازدید علاقه‌مندان خواهد بود.

نمایندگانی از کمپانی‌های خارجی مانند زیراکس (آمریکا)، توتالیا (فرانسه، جمهوری چک، سوئیس و چین)، بهامین پویا (ژاپن)، متسا، پاپیروس و سوپر واید پرشیا در چهار بخش دستگاه‌های نشر رومیزی، دستگاه‌های چاپ لارج فرمت (فضای باز)، مواد اولیه و مواد مصرفی چاپ دیجیتال و سمینارهای آموزشی این نمایشگاه حضور دارند.

به منظور رفاه حال بازدیدکنندگانی که از طریق مترو قصد عزیمت به نمایشگاه چاپ دیجیتال را دارند، سرویس رایگان رفت و آمد در ایستگاه ورزشگاه آزادی در نظر گرفته شده که در ایام برپایی نمایشگاه از 10 صبح تا 6 عصر فعالیت خواهند کرد و بازدیدکنندگان می­توانند با استفاده از خط 5 مترو ( صادقیه - گلشهر) در ایستگاه ورزشگاه آزادی از این خدمات استفاده کنند.