بازیکنان جدید صبا از لیگ آزادگان آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، با امضای قراردادی دو ساله کاپیتان آلومینیوم هرمزگان بعد از سال‌ها بازی در لیگ دسته اول جام آزادگان راهی صبای قم شد.



محمود تیغ نورد کاپیتان و هافبک بازی ساز فصل قبل تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان یکی از تیم های حاضر در مسابقات لیگ دسته اول فوتبال کشور جام آزادگان مورد توجه عبدالله ویسی قرار گرفت و سر از صبای قم در آورد.



حضور 2 بازیکن شهرداری یاسوج در صبای قم



بازیکنان فصل قبل تیم فوتبال شهرداری یاسوج با حضور در هیئت فوتبال قم با تیم صبا برای حضور در لیگ یازدهم قرار داد بستند.



بازیکنان مورد توجه عبدالله ویسی سرمربی تیم فوتبال صبای قم، رسول بروش و حسن حجازی پور دو بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال شهرداری یاسوج از تیم های حاضر در مسابقات لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور جام آزادگان هستند که یکی در پست مدافع و دیگری در پست مهاجم بازی می کند.



تمدید قرار داد 6 بازیکن فصل گذشته با صبای قم



6 بازیکن شاغل در فصل گذشته مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های قم بار دیگر قرار داد خود را با تیم صبای قم تمدید کردند.

این بازیکنان حمیدرضا فرزانه، محسن بیات، حامد لک، سیدمرتضی هاشمی زاده، رامین رضائیان و مسعود کشوری هستند که به ترتیب 1 فصل، 2 فصل، 1 فصل، 2 فصل و 2 فصل قرار داد جدیدی را با باشگاه صبای قم برای حضور در لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور به امضاء رساندند.



حضور دروازه بان آلومینیوم هرمزگان در صبای قم



سنگربان فصل گذشته تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان در مسابقات لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور جام آزدگان نیز به صبای قم اضافه شد.



این دروازه بان با تجربه احمد خرمالی است که در لیگ آزادگان فصل قبل عضو تیم آلومینیوم هرمزگان بود و به همراه تیمش تا آستانه صعود به مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور پیش آمد اما در مرحله پلی آف آنها در دو بازی رفت و برگشت به تیم مقاومت شهید سپاسی شیراز باختند و در لیگ دسته اول باقی ماندند.



این دروازه بان پیش از این سابقه حضور در مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور با پیراهن تیم فوتبال ابومسلم مشهد را نیز در کارنامه دارد.