مشکل خروجی سنگربان تیم ملی امید برطرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سنگربان تیم فوتبال صبای قم روز شنبه بیست و هشتم خرداد ماه همراه با سایر نفرات حاضر در اردو و کادر فنی تیم ملی فوتبال امید کشورمان راهی عراق و دیدار با تیم ملی امید این کشور می‌شود.



این سنگربان حامد لک است که چند روز قبل قرار دادی جدید را نیز با تیم فوتبال صبای قم به امضاء رساند و یکی از ارکان موفقیت تیم ملی فوتبال امید کشورمان در راه دست یابی به جواز صعود به مسابقات فوتبال المپیک 2012 لندن به شمار می رود.



مصاف ایران و عراق یکشنبه در اربیل



تیم ملی فوتبال امید کشورمان در حالی روز شنبه بیست و هشتم خرداد ماه راهی عراق می شود که این تیم قرار است روز یکشنبه بیست و نهم خرداد دیدار رفت خود در مقدماتی مسابقات فوتبال المپیک لندن را در شهر اربیل این کشور مقابل امیدهای عراق برگزار کند.



رفع مشکل خروجی بازیکنان تیم ملی امید



تیم فوتبال امید در حالی خود را برای بازی با عراق آماده می‌کند که سنگربان ملی پوش صبای قم به همراه دو بازیکن دیگر به سبب نداشتن کارت پایان خدمت سربازی، با مشکل خروج از کشور مواجه بودند و همراهی در این دیدار برای آنها در هاله ای از ابهام قرار داشت اما این مشکل با درایت مسئولان نظام وظیفه و پیگیری مسئولان تیم امید حل شد.



با این حال حساسیت دیدار با عراق سبب شد مشکلات خروجی این تیم با همکاری حوزه نظام وظیفه با کمیته ملی المپیک و فدراسیون فوتبال حل شده و حامد لک سنگربان صبای قم، رضا طلبه و حسن جعفری برای تطبیق شناسنامه های خود با گذرنامه باید اقدامات لازم را انجام دهند.



درخشش لک در سنگر صبا در لیگ برتر



در دو فصل اخیر لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور و همچنین مسابقات جام حذفی در دیدارهای حساسی برای صبای قم مقابل رقبای مختلف به میدان رفت ولی اوج درخشش این سنگربان جوان، در هفته‌های پایانی دهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور بود که سبب شد تا مورد توجه کادر فنی و مربیان تیم ملی فوتبال امید کشورمان نیز قرار بگیرد.



نقش تأثیرگذار لک در پیروزی تیم ملی مقابل سوریه



لک در دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال امید کشورمان مقابل سوریه که اوایل هفته در ورزشگاه بزرگ آزادی تهران برگزار شد، 90 دقیقه با تصمیم علیرضا منصوریان سرمربی تیم ملی دروازه بان اصلی تیم امید بود و در برتری دو بر یک تیم کشورمان نقش مهمی ایفا کرد.