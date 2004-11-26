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۶ آذر ۱۳۸۳، ۱۴:۳۱

دبير اجرايي مسابقه كميكار در گفت و گو با "مهر":

برنامه هاي گروهي و تحقيقاتي روح تازه اي به دانشگاه ها مي دمد

دبير اجرايي مسابقه كميكار گفت: استقبال پرشور دانشجويان دانشگاه هاي كشور از نخستين مسابقات كميكار، علاقه دانشجويان به پژوهش و تجربه هاي گروهي و عملي را نشان مي دهد.

دكتر هاشم آبادي در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، گفت : استقبال بيش از اندازه دانشجويان و علاقمند به شركت در نخستين مسابقه كميكار ايران (Chem-E-car) كه در دانشگاه علم و صنعت ايران برگزار شد، نشان داد آموزش هاي تئوري صرف نمي تواند خواسته هاي دانشجويان را برآورده سازد. شور و هيجان دانشجويان حاكي از روح پژوهش و تحقيق در دانشگاه ها است.

وي خاطر نشان مي ساخت : در اين مسابقات تيم هايي از دانشگاه هاي كاشان، تهران، اميركبير، اراك، علم و صنعت، صنعتي اصفهان، اصفهان و صنعتي شريف شركت كردند كه در كل تعداد شركت كنندگان و اعضاي تيم هاي حاضر در مسابقات 130 نفر بود. اين مسابقات براي اولين بار در كشور برگزار شد و اميد است در سال هاي آينده نيز با شركت تعداد بيشتري از دانشجويان برگزار شود.

کد مطلب 133692

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