شرایط قذافی برای کناره گیری / دیکتاتور تبعید را دوست ندارد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، "سیف الاسلام قذافی" که پس از مدتها سکوت رسانه ای بار دیگر به اظهار نظر پرداخته است، در حالی که انقلابیون روز به روز به پیشرویهای خود ادامه می دهند، گفت : پدرم با برگزاری انتخابات به شرط نظارت بین المللی و بدون تقلب موافق است.

وی در این اظهارات که نشان دهنده وحشت از سقوط قریب الوقوع طرابلس است، افزود: این انتخابات می تواند با حضور ناظران بین المللی به عنوان ضامن شفافیت آن در سه ماه مانده به آخر سال برگزار شود.انتخابات مذکور می تواند تحت نظارت اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا، سازمان ملل یا ناتو برگزار شود.

فرزند ارشد دیکتاتور لیبی مدعی شد: شک ندارم که اکثریت مردم لیبی از پدرم حمایت می کنند و افراطی ها و تروریستها مشتی مزدور هستند که آلت دست بیگانگان شده اند و از نیکلا سارکوزی دستور می گیرند.

سیف الاسلام بیان کرد: پدرم در صورتی که انتخابات را ببازد کنار می رود، اما به تبعیدگاه نخواهد رفت . پدرم لیبی را ترک نخواهد کرد، زیرا در این کشور به دنیا آمده و دوست دارد در لیبی بمیرد و درکنار عزیزانش دفن شود.

شایان ذکر است که درگیری ها میان انقلابیون و گردانهای قذافی همچنان ادامه دارد و همزمان جنگنده های ناتو به بمباران برخی مواضع ادامه می دهند.