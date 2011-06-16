ورود قائم مقام صالحی به مسکو / برقعی در اجلاس اقتصادی شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیر منصور برقعی، به منظورشرکت در اجلاس بین المللی اقتصاد که در شهر سن پترزبورگ فدراسیون روسیه برگزار می شود به روسیه رفته است.
مقامات و شخصیتهای برجسته خارجی در اجلاس بین المللی اقتصاد، سیاستها و دیدگاههای مهم درباره تحولات و روند اقتصاد جهانی را تبیین و راهکارهای مورد نظر برای پیشبرد و حل و فصل مسائل اقتصاد جهانی را ارائه خواهند کرد.
قائم مقام وزارت امور خارجه ایران نیز قرار است در این اجلاس، دیدگاه جمهوری اسلامی ایران درباره تحولات و مسائل مهم اقتصاد جهانی را تشریح کند.
قائم مقام وزارت امور خارجه ایران در اولین روز سفر کاری با ویکتور مل نیکوف معاون رئیس کل بانک مرکزی روسیه و الکسی بارادفکین معاون وزیر امور خارجه این کشور دیدار و درباره مناسبات و روند همکاری های دوجانبه مسکو - تهران بحث و تبادل نظر می کند.
پیگیری نکات مورد توافق روسای جمهور دو کشور ایران و روسیه "در حاشیه اجلاس آستانه" و بررسی راهکارهای مناسب به منظور ایجاد تسهیلات و تسریع در روند توسعه همکاری و اجرای توافقات در حوزه های مورد علاقه و متنوع سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی میان دو کشور از جمله مهمترین محورهای گفتگوی برقعی با مقامات روس خواهد بود.
قائم مقام وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای گفتگو با مقامات روسیه و شرکت در اجلاس بین المللی اقتصاد، وارد مسکو شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیر منصور برقعی، به منظورشرکت در اجلاس بین المللی اقتصاد که در شهر سن پترزبورگ فدراسیون روسیه برگزار می شود به روسیه رفته است.
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