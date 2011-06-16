اماکن خرید و فروش موادمخدر به نفع دولت ضبط می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان عمومی و انقلاب راور با اشاره به مبارزه جدی با مواد مخدر گفت: توقیف و ضبط مراکز و ساختمانهایی که در آنها مواد مخدر خرید و فروش می شود.

وی تصریح کرد: در راستای اجرای ماده 13 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و به منظور برخورد جدی و قاطع با خرده فروشان مواد مخدر سنتی و صنعتی، اماکن و مراکزی که در امر خرید و فروش مواد مخدر فعالیت داشته باشند، اعم از تجاری و مسکونی توقیف و به نفع دولت ضبط خواهند شد.

قویدل از توقیف و پلمپ چند مرکز فروش مواد مخدر در چند روز اخیر خبر داد و افزود: خرده فروشان از عوامل و سرپنجه های قاچاقچیان و سوداگران مرگ هستند که مبادرت به توزیع مواد افیونی کرده اند.

وی تأکید کرد: دستگاه قضایی با جدیت و بدون مماشات با این افراد و عوامل آنها برخورد خواهد کرد.

