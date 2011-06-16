به گزارش خبرنگار مهر، عباس جهان‌بینی ظهر پنجشنبه در حاشیه جلسه هماهنگی برگزاری این همایش در گفتگو با خبرنگاران با تأکید بر اینکه استقبال شهروندان قمی از همایش پیاده‌روی خانوادگی ایده آل است، اظهار داشت: نهمین همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی در استان قم روز جمعه 27 خرداد ماه و به مناسبت میلاد با سعادت حضرت امام علی‌(ع) و به شکرانه شیرین شدن آب قم با حضور خانواده‌های ورزش دوست قمی برگزار می‌شود.



وی تصریح کرد: این همایش در ادامه تلاش‌های تربیت بدنی در راستای توسعه ورزش همگانی و تاکید مسئولان استان قم با هدف شکرگزاری به درگاه خداوند متعال و تقدیر از دولتمردان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به واسطه شیرین شدن آب قم برنامه‌ریزی شده است.



مدیرکل تربیت بدنی قم عنوان داشت: با توجه به اینکه این همایش به صورت مستقیم قرار است از شبکه سوم سیما پخش شود، از عموم شهروندان ورزش دوست قمی دعوت می‌کنیم تا در این همایش حضوری همه‌جانبه همچون دوره‌های قبل داشته باشند.



جهان بینی افزود: نهمین همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی در استان قم از ساعت شش صبح با برگزاری مراسم پر فیض زیارت عاشورا در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم آغاز می‌شود و سپس از ساعت هفت صبح روز جمعه بیست و هفتم خردادماه از مقابل مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم در مسیر حدود شش کیلومتری تا بوستان تفریحی علوی قم برگزار می‌شود.