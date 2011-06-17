به گزارش خبرنگار مهر، اعضای دختر و پسر مرکز فرهنگی هنری آزادشهر طی هفته گذشته بمناسبت گرامیداشت میلاد حضرت علی (ع) در کارگاه کارت پستال سازی برای پدران خود کارتهای زیبایی را ساختند.

آنان همچنین به همین مناسبت نقاشیهای زیبایی با موضوع میلاد حضرت علی (ع) و گرامیداشت روز علی ترسیم کردند.

آثار نقاشی و کارتهای دست ساخته این اعضا در نمایشگاهی در مرکز فرهنگی هنری آزادشهر در معرض دید عمومی قرار گرفت و پس آن اعضا کارت هدیه دست ساز خود را برای پدرانشان به خانه بردند.

هدف از اجرای این دو فعالیت هنری گرامیداشت میلاد مسعود حضرت علی (ع) و تقویت اعتماد به نفس و خود باوری اعضا بوده است.



