به گزارش خبرنگار مهر در بابل، یدالله افشارمقدم در حاشیه بازدید از پروژه های حفر چهار حلقه چاه آب آشامیدنی در بابل در جمع خبرنگاران افزود: با دستور استاندار مازندران و اهتمام وی در اختصاص هفت میلیارد و 500 میلیون ریال، هم اکنون پروژه ایجاد چهار حلقه چاه آب در حال اجرا است.



وی افزود: اولین حلقه چاه آب هفته آینده وارد شبکه آبرسانی بابل می شود که امیدواریم با این اقدام مشکل کمبود آب بابل برطرف شود.



افشارمقدم با بیان اینکه طرح انتقال آب سد البرز به شهرهای بابل، امیرکلا، بابلسر و فریدونکنار در حال مطالعه و برنامه ریزی است، افزود: با اجرای این طرح می توان دغدغه بزرگ مردم را برطرف کرد.



فرماندار بابل افزود: در حال حاضر یک سوم از مردم شهرهای بابل و امیرکلا با کمبود و قطعی آب مواجه هستند که رفع این مشکل نیازمند مساعدت وعزم جدی مسئولان است.



بابل دومین شهرستان پرچمعیت مازندران است.