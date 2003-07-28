با سه بازيكن جديد قرارداد مي بنديم

نعيم سعداوي مدير فني فولاد خوزستان بابيان اين مطلب به خبر نگار مهر گفت: هر چند هنوز قضاوت در مورد سوكا بوناچيچ زود است، اما من خوشحالم كه فوتبال خوزستان و تيم فولاد پس از سالها صاحب يك مربي با دانش و توانمندي شده است.

سعداوي ادامه داد: از روز شنبه تمرينات فولاد در زمين كما شيراز زير نظر بوناچيچ آغاز شد و در دو نوبت صبح و بعد از ظهر ادامه دارد. ما پس ازعقد قرارداد با افشين حاجي پور اميدواريم بتوانيم دو يا سه بازيكن ديگر را به خدمت بگيريم. اگر به هدفمان برسيم و دو بازيكن مورد نظرمان را جذب كنيم، بسيار اميدواريم كه امسال فولاد را به جايگاه اصلي اش برسانيم.

سعداوي با اشاره به برگزاري اردوي اين تيم در شيراز گفت: اين اردو مي تواند توان بدني بازيكنان ما را دو چندان كند. ما روز يكشنبه به اهواز باز خواهيم گشت تا غربال اصلي توسط بوناچيچ صورت بگيرد. بعد از اين اردو بازيكناني كه مورد تاييد فني بوناجيج قرارنگرفته باشند، درليست فروش مي گذاريم و جانشينان آنها را جذب مي كنيم.

نعيم سعداوي در پايان صحبت هايش گفت: اميدواريم كه با همت و تلاش بازيكنان و با استفاده از دانش روز بوناچيچ فولاد را براي ليگ برتر و حضوري پر قدرت در اين مسابقات آماده كنيم.