- درگیریهای شدید میان طرفداران عبدالله صالح و مخالفان وی در شهر تعز یمن ادامه دارد.



- شورای ملی انتقالی لیبی و آمریکا با پیشنهاد معمر قذافی برای برگزاری انتخابات مخالفت کردند.



- پیشروی انقلابیون لیبی به سمت غرب همچنان ادامه دارد.



- بر اثر وقوع انفجار قوی در داخل رستورانی در شهر نتانیا در شمال تل آویو، چهار صهیونیست کشته و حدود 60 نفر دیگر زخمی شدند.



- گروه طالبان از انتخاب ایمن الظواهری به عنوان سرکرده جدید شبکه القاعده و جانشین اسامه بن لادن که اخیرا در حمله کماندوهای آمریکایی به حومه اسلام آباد کشته شد، استقبال کرد و آمریکا وی را تهدید کرد که به سرنوشت بن لادن گرفتار خواهد شد.



- تشکیل دولت جدید فلسطین طی روزهای آینده در قاهره اعلام خواهد شد.



- ارتش سودان تهدید کرد به عملیات خود در ایالت کردوان ادامه خواهد داد.



- بحران سیاسی در یونان همزمان با ادامه اعتراضات مردمی تشدید شد.



- آمریکا از انتشار گزارشها درباره شکنجه زندانیان در بحرین ابراز نگرانی کرد.



- نظامیان رژیم صهیونیستی، 9 فلسطینی را در کرانه باختری و قدس اشغالی بازداشت کردند.



- گروههای مخالف رژیم آل خلیفه خواستار برگزاری تظاهرات در روز جمعه(امروز) شدند.



- عبدالله دوم پادشاه اردن، سال 2011 را بدترین سال برای روند سازش توصیف کرد.



- اسقف کاتولیک دمشق تاکید کرد سوریه در معرض حمله سازمان یافته از داخل و خارج قرار گرفته است و مسیحیان سوری از اینکه کشورشان به دست افراطیون افتد، نگران هستند.



- عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب به احتمال انصراف خود از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری مصر اشاره کرد.



- دبیرکل جنبش آزادگان بحرین تاکید کرد همبستگی آمریکا با مردم بحرین فقط لفظی است که هیچ تاثیری ندارد، زیرا این کشور هیچ فشاری بر رژیم آل خلیفه برای تسلیم شدن در برابر خواسته های مردم وارد نمی کند.



- در رویدادی که نشان دهنده عمق وابستگی رژیم آل خلیفه به آل سعود و ماهیت غیر بحرینی آن است، شیخ خالد بن حمد بن عیسی آل خلیفه پسر شاه بحرین با دختر عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان ازدواج کرد.

- حسین سالم بازرگان مصری که به جرم زیان رساندن به مصالح عمومی و چپاول بیت المال از طریق اقدام برای فروش و صادرات گاز به رژیم صهیونیستی تحت پیگرد بود، در اسپانیا دستگیر شد.