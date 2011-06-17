به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بهمنی در گفتگو با خبر نیمروزی شبکه اول سیما در روز چهارشنبه درباره روند کاهش قیمت ارز گفت: این روند همچنان ادامه خواهد داشت و من به قولی که به هموطنان داده بودم، عمل کردم اما انتظارم این بود که حداقل در این دو روز قیمت ارز 100 تومان کاهش پیدا می کرد اما 40 تومان بیشتر کاهش پیدا نکرده است.

وی افزود: ما تمهیدات دیگری را فراهم کردیم ازجمله در فرودگاه در گیت اول و دوم هشت تا ده باجه را با تجهیزات آماده کردیم که هموطنان هنگامی که مسافرت می کنند بتوانند به راحتی نیازهای خود را در آنجا تأمین کنند.

بهمنی تصریح کرد: بنابراین کنترل در فرودگاه خیلی راحت خواهد بود چرا که مسافران مهر خروجی را دریافت کرده اند و به راحتی ارز خود را می گیرند و مشکل زیادی در انجا نخواهیم داشت.

وی اظهارداشت امیدواریم بتوانیم تمام تقاضاهای مسافران را برای دریافت ارز در فرودگاه ها پاسخ دهیم. رئیس بانک مرکزی گفت: البته ما تنها از یک ابزار برای کنترل نرخها استفاده کردیم و آن فقط نرخ ارز بود و به زودی اعلام خواهیم کرد که نرخ ارزش افزوده را حذف می کنیم و قیمت طلا شدیداً کاهش پیدا خواهد کرد و این روند کاهشی در ارز بیشتر خواهد بود.

احتمال افزایش نرخ سود سپرده در روزهای آینده



رئیس کل بانک مرکزی گفت: از ابزارهای دیگری نیز استفاده خواهیم کرد، به ویژه که برای نرخ سود سپرده ها برنامه ریزی داریم و شاید در چند روز آینده آن را به تصویب برسانیم تا سپرده گذاران ما با اطمینان بیشتر و دریافت سود بیشتر پولشان را به بانکها بسپارند و قطعاً نرخ سود اوراق مشارکت ما با این کار افزایش پیدا خواهد کرد.

رئیس بانک مرکزی گفت: بنابراین تمام تمهیدات خود را به کار گرفتیم تا بتوانیم بازاری تعادلی ایجاد کنیم که از وظایف بانک مرکزی است و نرخ ارز، نرخ طلا و نرخ سپرده ها را به چیزی که مورد نظر ماست، برسانیم.

وی افزود: تنها توصیه ای که داریم این است که حداقل دو سه روز به ما مهلت دهند و از تقاضای اضافه و کاذب خودداری کنند، در دو سه روز آینده خواهند دید با چه کاهش شدیدی در نرخ ارز روبرو خواهیم شد.

نرخ کنونی ارز کاذب است



بهمنی گفت: البته هنوز اعتقاد داریم نرخ کنونی ارز کاذب است و نرخ تقاضای کاذب باید حذف شود و ارز به قیمت واقعی به دست مصرف کننده برسد.