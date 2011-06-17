نماز اول وقت دغدغه شهدا در زیر آتش دشمن بود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محسن نصری شامگاه پنجشنبه در مراسم جشن پدران آسمانی که در اتاق بازرگانی برگزار شد با بیان اینکه عده ای از جوانان غیور و رشید ایران اسلامی خانواده و مال و جان خود را فدای دفاع از کشور کردند، اظهار داشت: هر آنچه از موفقیت و امنیت نصیب مردم ایران می شود به دلیل همین دلاوری های جوانان در دوران دفاع مقدس بوده است.

وی در خصوص چگونگی انجام این حماسه ها توسط جوانان ایرانی در سالهای نبرد حق علیه باطل بیان کرد: بدون شک جوانان ما در سایه احیا تفکر فاطمی، نبوی و علوی دست به چنین رشادت ها و حماسه آفرینی ها زدند.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه حکومتهای قاجار و پهلوی 200 سال به طول انجامید و در این مدت یک میلیون کیلومتر مربع از خاک ایران جدا شد، تاکید کرد: در جنگ هشت ساله تحمیلی نیروهای جان برکف ارتش و بسیج و سپاه و جوانان غیور این مرز و بوم در عملیات های مختلفی چون والفجر و کربلای 5، بیت المقدس و سایر عملیات ها حماسه آفرینی کرده و نگداشتند یک وجب از خاک ایران در اختیار دشمنان قرار گیرد.

وی بیان کرد: عزت و آبرو و امنیت امروز ما مدیون دلاوری ها و خون های ریخته شده شهداست.

نصری تصریح کرد: دختران و پسران این کشور باید بدانند دغدغه شهدا زیر آتش دشمن دفاع از مقام ولایت و نماز اول وقت بود چرا که شهدا نیز از فرهنگ عاشورایی تاسی گرفته بودند.

قبور شهدا خط مقدم اولویت جوانان ایرانی است

وی اظهار داشت: یکی از تحلیل گران آمریکایی در مسائل سیاسی عنوان کرده، تجربه نشان داده ایران را نمی توان با تحریم و انزوا و جنگ از پا در آورد چرا که هنوز هم قبور شهدا و فرهنگ شهادت در خط مقدم اولویت برای جوانان ایرانی است.



عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه اصفهان تاکید کرد: تا به امروز دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی نوک تیز پیکان خود را به سمت ولایت و رهبری نشانه رفته است چرا که می دانند تا جوانان و مردم ما به ولایت چنگ زده اند و از رهبری حمایت می کنند، نمی توان ضربه ای به این کشور وارد کرد.

معنویت و روحیه جهادی را از شهدا فراگیریم

وی به نامگذاری سال 90 از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سال جهاد اقتصادی اشاره کرد و گفت: برای رسیدن به جهاد اقتصادی لازم است روجیه جهادی، معنویت، تلاش و استقامت را از شهدا فراگیریم چرا که آنها نیز این روحیه را از شهدای کربلا یاد گرفتند.

نصری یادآور شد: در سال 87 زنان و دختران ایران اسلامی موفق به کسب مقام نخست برترین مخترعان زنان در جهان شدند و در آن سال دکتر مریم اسلامی از شیراز به عنوان برترین زن مخترع جهان شناخته شد و این امر موفقیتی بزرگ برای کشور ما به حساب می آمد.

وی ادامه داد: در سال 88 برغم ثبت نام در این مسابقات به دلیل همزمانی رقابتهای جهانی زنان مخترع جهان با سفر رهبر معظم انقلاب به استان فارس، مریم اسلامی دیدار با مقام معظم رهبری را به شرکت در مسابقات ترجیح داد که این خود درس بزرگی برای جوانان ما دارد.