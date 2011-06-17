حجت الاسلام سید ابوطالب میر صانع در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تذکر ات و مراقبات، برنامه ریزی و تنظیم برنامه روزانه اعتکاف، سکوت، تفکر و اندیشه، محاسبه نفس، رعایت، کم خوردن وسادگی در انتخاب نوع غذا، کم خوابیدن، دائم الوضو بودن، حضور قلب، مشورت، ذکر، قرائت قرآن، توبه و استغفار از جمله اعمال یک معتکف در این ایام است.

وی بیان کرد: احیای مراسم اعتکاف در شهرستان ری در سال جاری با عنایت امام جمعه حاج آقا شاهچراغی و تشکیل ستاد اعتکاف همراه بود و هماهنگی لازم جهت انسجام و برگزاری باشکوهتر این مراسم در مساجد شهرری انجام شد.

280 نفر در مسجد جامع حرم حضرت عبدالعظیم(ع)

این مسئول با بیان اینکه با توجه به ظرفیت محدود مساجد و همچنین مسجد جامع مصلی حرم حضرت عبدالعظیم (ع)، امسال استقبالی بسیار بی نظیر نسبت به سالهای گذشته برای ثبت نام و حضور در این مراسم از سوی داوطلبان به خصوص جوانان بوده، تعداد معتکفان در مسجد جامع حرم عبدالعظیم(ع) را حدود 280 نفر اعلام کرد.

میر صانع با اشاره به اینکه حتی برای دانشجویان معتکف با کمبود جا مواجه شدیم، اظهار داشت: هر سال نسبت به سالهای قبل هم از نظر کمیت و تعداد شرکت کنندگان آمار بیشتر می شود و هم از نظر کیفیت، برنامه ها پر بار و غنی تر می شود.

وی افزود: نوع معتکفین از نظر سنی و رتبه علمی آنان رو به افزایش است و درصد جوانان و سطح علمی شرکت کنندگان چشمگیرتر است.