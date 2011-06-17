به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، آمریکا پیشنهاد برگزاری انتخابات در لیبی برای پایان دادن به جنگ این کشور را رد کرد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اعلام این مطلب پیشنهاد سیف الاسلام قذافی پسر دیکتاتور لیبی برای انتخابات را دیرهنگام دانست. "ویکتوریا نولاند" در ادامه با بیان اینکه دیگر زمان رفتن قذافی فرارسیده از وی خواست کناره گیری کند.



در گزارش دیگری مسکو از انجام مذاکرات بین نماینده این کشور با انقلابیون لیبی خبر داد. بر این اساس "میخاییل مارگلوف" فرستاده روسیه به لیبی در حال حاضر مشغول مذاکره با مخالفان قذافی برای پایان دادن به جنگ این کشور است.

در حالی که پسر قذافی خواستار برگزاری انتخابات آزاد در لیبی در ماه آینده شده اما "بغدادی محمودی" نخست وزیر لیبی اعلام کرده که دیکتاتور قصد کناره گیری از قدرت را ندارد.

واشنگتن پست نیز گزارش داد که دولت "باراک اوباما" برای نخستین بار از آغاز جنگ لیبی در مورد فعالیتهای خود در این کشور به کنگره گزارش داد. این اقدام در پی انتقاد قانونگذاران آمریکایی از اقدامات یکجانبه اوباما صورت می گیرد.

روز گذشته شماری از مخالفان جنگ لیبی با برپایی تظاهرات در آمریکا خواستار واکنش کنگره به اقدامات کاخ سفید در لیبی شدند. اوباما در این گزارش مدعی شده که دولتش از زمان تصویب قطعنامه شورای امنیت در مورد لیبی در بیستم ماه می، مرتکب هیچ تخلف قانونی نشده است.

در خبر دیگری وزیر خارجه آمریکا از ارتکاب خشونتهای جنسی برنامه ریزی شده توسط مزدوران قذافی علیه انقلابیون سخن گفت. "هیلاری کلینتون" نیروهای دیکتاتور لیبی را به ارتکاب جنایات جنگی و نقض حقوق بشر متهم کرد.

وی با بیان اینکه مزدوران قذافی از تجاوز به زنان به عنوان سلاح جنگی استفاده می کنند در مورد گزارشهای متعدد تجاوز به زنان در جنگ لیبی ابراز نگرانی کرد.