به گزارش خبرنگار مهر، در این نامه خطاب به استاندار همدان آمده است: با توجه به سفر اخیر اینجانب به‌ آن استان از زحمات و تلاش های بی دریغ جنابعالی و معاونان محترم تان و اعضای شورای تامین تشکر می کنم.

همچنین در این نامه از زحمات فرمانداران شهرستانهای همدان، ملایر و نهاوند و مدیران استان به وی‍‍‍ژه مدیران کل و روسای سازمان های مرتبط و نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی استان همدان قدردانی شده است.