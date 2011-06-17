نگاه نگران والیبال تبریز به شهرداری / دست روی دست گذاشته اند

به گزارش خبرنگار مهر، والیبال تبریز در سالهای نه چندان دور بعنوان قطب والیبال کشور مطرح بود و در تمامی مسابقات کشوری همیشه روی سکومی ایستاد و این رشته ورزشی همچون فوتبال از علاقمندان بسیاری در بین ورزشدوستان این شهر برخوردار بود.

تا اینکه باشگاه شهرداری به طلسم 10 ساله عدم حضور تبریز در سطح اول والیبال کشور خاتمه داد و حضور گسترده تماشاگران در بازیهای این تیم مهر تاییدی بود به اهمیت حضور یک تیم از شهر تبریز در مسابقات لیگ برتر.

تیم والیبال شهرداری با موفقیت کار خود را در فصل پیش سپری کرد و ورزشدوستان تبریزی با هزار آرزو برای بسته شدن تیمی قدرتمند و سزاوار نام تبریز در فصل آینده به انتظار نشستند.

این در حالی بود که صعود تیم والیبال شهرداری به لیگ برتر موجی از شادی در بین والیبال دوستان تبریز و آذربایجان ایجاد کرد و علاقمندان این رشته پر طراوت ورزشی باوعده های مسئولین سازمان ورزش امیدوار شدند که شهرداری از اعتبار والیبال تبریز دفاع خواهد کرد.

با اینحال اما سپری شدن زمان هواداران تبریزی را بیش از پیش نگران و ناامید می کند چراکه هنوز کادر فنی و بازیکنان این تیم مشخص نشده و حریفان با برنامه ریزی مدون کار خود را آغاز کرده اند.

صعود به لیگ برتر هواداران تبریزی را اینگونه خوشحال ساخت. آیا این خوشحالی مقطعی خواهد بود؟

در این حال، بازیکنان خوب توسط دیگر تیمهای حرفه ای ربوده می شود و هنوز خبری از بازیکن گیری شهرداری نیست.

نکته بسیار مهمی که والیبال دوستان را نگران کرده است توجه به فوتبال و عدم توجه سازمان ورزش شهرداری به والیبال است و به اصطلاح بیم آن می رود تا این رشته جذاب و پر هوادار در سایه فوتبال مانده و کم توجهی به آن موجب تضعیف و احیانا ضربه خوردن این رشته ورزشی شود.

با توجه به همت شهرداری و هدایت تیمی از تبریز به لیگ برتر والیبال شایسته است شهردار و اعضای شورای شهر با توجه به مشهده شور و حال والیبالدوستان در مسابقات فصل گذشته نگرش ویژه ای به والیبال داشته وبا برنامه ریزی و از دست ندادن فاکتور زمان سازمان ورزش شهرداری را مجاب کنند تا همچون همیشه سریعا وارد عمل شده و از حضور ضعیف و بدور از شان شهر تبریز در لیگ والیبال کشور جلوگیری شود.